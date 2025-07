I siti di Monasterace presentano il calendario appuntamenti pensato per incentivare le visite turistiche. Prevista porte aperte, fino all’8 settembre, anche nella giornata di lunedì

Museo e Parco archeologico dell'antica Kaulonìa pronti a svolgere un ruolo di primo piano nel panorama culturale estivo calabrese. In questo periodo le realtà afferenti alla Direzione regionale Musei nazionali Calabria, diretta da Fabrizio Sudano, si preparano a proporre un corposo calendario di eventi. Una sorta di viaggio a ritroso nel tempo, con al centro gli scavi e le ultime interessanti scoperte archeologiche.

Dal 21 luglio e fino al prossimo 8 settembre, tra l’altro, Museo e Parco con sede a Monasterace rimarranno straordinariamente aperti al pubblico anche di lunedì, dalle ore 16 alle ore 20, ampliando la possibilità di fruizione anche alla giornata normalmente destinata alla chiusura. Per il resto, rimane il consueto orario di apertura settimanale da martedì a domenica, dalle ore 9 alle ore 20, con ultimo ingresso alle ore 19.

Il programma estivo proposto dalle realtà dirette da Elisa Nisticò prevede per quasi tutto il mese di agosto delle visite guidate che permetteranno ai presenti di approfondire la conoscenza del sito e le sue straordinarie testimonianze storiche, accompagnati da esperti archeologi pronti a illustrare l’illustre passato dell'antica colonia greca.

Sono previste, inoltre, domenica 20 luglio l’escursione tematica “La città di Kaulonìa e il suo territorio”, che coniugherà la scoperta del patrimonio archeologico con l'esplorazione dell’area circostante offrendo ai visitatori un'esperienza completa e coinvolgente, e lunedì 21 luglio un’attività di archeologia pubblica che permetterà ai visitatori di avvicinarsi concretamente al mondo della ricerca, comprendendo metodi e tecniche di indagine attraverso esperienze dirette e coinvolgenti.

Infine, mercoledì 23 luglio, sarà organizzato il laboratorio didattico “In fondo al mar...” che, con l'importante partnership del WWF, unirà la prerogativa della valorizzazione del patrimonio culturale a quella dell'educazione ambientale, consentendo di promuovere la conoscenza dell'ecosistema che caratterizza l'area del Parco.

Nel periodo estivo, tra l’altro, per visitare Parco e Museo archeologico dell’antica Kaulonìa non servirà la prenotazione. Sarà possibile acquistare i biglietti d'ingresso pagando in contanti, con Pos o, preventivamente, tramite l'app Musei Italiani.