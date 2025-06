Una identità chiara, il radicamento nel territorio, lo sguardo rivolto alla scena nazionale. È così che si presenta EXIT – Deviazioni in Arte e Musica, il festival ideato e organizzato da Piano B, giunto quest’anno alla nona edizione. Dal 2017, EXIT si è affermato come progetto culturale riconoscibile per la qualità delle proposte, l’attenzione ai contesti e la relazione coerente tra arte, comunità e paesaggio.

La nuova edizione si apre con tre appuntamenti alla Galleria Nazionale di Cosenza, tra musica, teatro per famiglie e grandi riletture dei miti classici. Mercoledì 25 giugno alle ore 21:15, sarà Walter Ricci ad inaugurare il festival con il progetto musicale “Naples Jazz” che reinterpreta la tradizione partenopea in chiave jazz, dando vita a un nuovo linguaggio musicale, energico e teatrale. Ricci, protagonista della scena jazz internazionale, dopo importanti riconoscimenti – dal Premio Lunezia al San Gennaro World – e collaborazioni con artisti come Dee Dee Bridgewater, Fabrizio Bosso e Michael Bublé, porta in scena uno spettacolo che fonde standard americani, melodia napoletana e ritmi contemporanei. Il suo EP “Naples Jazz”, già presentato all’Ex Base Nato di Napoli di fronte a oltre duemila spettatori, rappresenta la sintesi di una ricerca musicale straordinaria.

L’approccio multidisciplinare e la contaminazione tra generi e linguaggi connotano da sempre il Festival, che anche quest’anno abbina proposte artistiche di qualità a un forte impatto sociale, come la collaborazione con l’associazione “Anima – avrò cura di te”. Il ricavato del primo spettacolo, infatti, sarà devoluto a sostegno delle attività dell’associazione. “Anima – avrò cura di te”, attiva a Cosenza, si occupa di accompagnare le persone nell’elaborazione del lutto, attraverso percorsi psicoterapeutici di gruppo condotti da professionisti esperti, con attenzione alla tutela dei bambini e alla costruzione di reti di supporto e protezione solidale.

Giovedì 26 giugno, sarà il teatro di figura a coinvolgere il pubblico con una proposta rivolta a grandi e piccoli, firmata Angelo Gallo e la Compagnia Teatro della Libellula. Alle ore 16:00, il laboratorio per famiglie “La Fabbrica dei Pupazzi” introdurrà i più giovani all’arte della costruzione dei burattini; alle ore 18:30, andrà in scena “Pinocchio nel Paese delle Meraviglie”, un libero adattamento dal romanzo di Collodi in cui il celebre burattino si ritrova catapultato in una Calabria fantastica, abitata da personaggi inediti e ricca di nuove sfide. Lo spettacolo è una riflessione poetica e simbolica sul territorio e sulla sua umanità, riletta attraverso le dinamiche del teatro di figura. Angelo Gallo, unico maestro burattinaio attivo in Calabria, è tra i principali interpreti dell’arte della figura nel sud Italia, noto a livello nazionale per la qualità e l’originalità delle sue produzioni.

Venerdì 27 giugno alle ore 21:15, si prosegue con l’anteprima nazionale dello spettacolo “Coppie Mitiche”, per la regia di Alessandra Pizzi, interpretato da Enrico Lo Verso con Alessia D’Anna. Un viaggio attraverso i grandi archetipi dell’amore e della relazione nella mitologia: da Orfeo ed Euridice a Ulisse e Penelope, da Psiche e Amore ad Apollo e Dafne, ogni episodio propone un confronto tra il mito e le dinamiche emotive della contemporaneità. Lo spettacolo, costruito con un linguaggio attuale, invita a riflettere sull’attualità dei simboli mitologici, mettendo in scena le emozioni senza tempo che continuano a definire l’esperienza umana.

Quelli in programma a Cosenza sono solo i primi tre appuntamenti del festival. EXIT proseguirà nei mesi successivi, portando in altri luoghi della Calabria nuove produzioni artistiche e nuove occasioni di confronto, sempre nel segno della valorizzazione del territorio e della sperimentazione culturale. EXIT non è solo un festival, ma un progetto culturale che invita a ripensare il modo in cui si vive l’arte e la musica, valorizzando i territori, riscoprendone le architetture e le storie. Con un format itinerante che predilige come scenari i beni ambientali e culturali della Calabria, Exit si conferma come uno dei principali strumenti di marketing territoriale della regione, capace di attrarre turismo, investimenti e attenzione nazionale.