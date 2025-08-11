Il 14 e il 15 agosto, dalle 24.00, il cielo del lungomare si trasformerà in una tela luminosa: due notti di emozioni, luci e colori

Sarà un Ferragosto che entrerà nella storia quello di Falerna Marina, pronto a illuminarsi con due spettacoli mai visti prima in Calabria e tra i pochissimi in tutta Italia.

Il 14 agosto, alle ore 24.00, evento denominato "Falerna Jukebox": il cielo del lungomare si trasformerà in una tela luminosa grazie a 500 droni che disegneranno figure mozzafiato, giochi di luce e coreografie tridimensionali.

Il gran finale arriverà il 15 agosto, sempre a mezzanotte, evento denominato "Falerna Dance & Love" con 500 “pyrodronesˮ: droni capaci di sparare veri fuochi dʼartificio direttamente dal cielo, fondendo tecnologia e spettacolo pirotecnico in una magia senza precedenti.

Un evento che sarà ancora più innovativo rispetto allo scorso anno, reso possibile grazie al sostegno della Regione Calabria (nelle persone del presidente Roberto Occhiuto e del consigliere regionale Antonio Montuoro), che lo ha cofinanziato.

La manifestazione è fortemente voluta dallʼAmministrazione Comunale di Falerna, con l’obiettivo di proiettare il nome della città non solo in tutta Italia, ma nel mondo intero.

Il lungomare di Falerna Marina è pronto a diventare palcoscenico di un’esperienza irripetibile: due notti di emozioni, luci e colori che segneranno un nuovo capitolo nella storia degli eventi estivi calabresi.