È tutto pronto in Calabria per la partenza di Fatti di Musica 2026, quarantesima edizione del Festival-Premio del Miglior Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna. Come al solito, lo storico festival presenterà e premierà con il Riccio d’Argento del celebre orafo calabrese Gerardo Sacco alcuni dei migliori concerti e spettacoli musicali dell’anno suddivisi in due sessioni, quella invernale ora al via e quella estiva, da luglio a settembre.

Ad aprire ufficialmente Fatti di Musica 2026 sarà il concerto di Sergio Cammariere con la sua band il 9 marzo al Teatro Rendano di Cosenza. Il cantautore crotonese tornerà nella sua Calabria per presentare tutti i suoi successi e i brani del nuovo album da poco pubblicato, dal titolo La pioggia che non cade mai, accompagnato dal suo immancabile pianoforte e da una band inedita, composta da alcuni dei suoi abituali musicisti e da qualche new entry: Daniele Tittarelli, tromba, Luca Bulgarelli, contrabasso, Michele Santoleri, batteria e percussioni, Giovanna Famulari, violoncello, Roberto Gervasi, fisarmonica. Nella scaletta del concerto non mancheranno le sue hit, dall’incantevole Dalla pace del mare lontano, a Cantautore piccolino, fino al brano sanremese che lo ha imposto al grande pubblico, Tutto quello che un uomo, inciso anche da Mina. La vendita dei biglietti è in corso online e nei punti Ticketone.

Fatti di Musica è la storia stessa dei grandi live musicali in Calabria. Con questo format di oscar del live, Ruggero Pegna ha presentato in questi anni da record tutti i più grandi artisti della musica d’autore italiana, da Fabrizio De André a Paolo Conte e Gino Paoli, da Lucio Dalla ad Ivano Fossati, Francesco Guccini, Ligabue, Vasco Rossi; star internazionali tra cui Sting, Tina Turner, Carlos Santana, James Taylor, Simple Minds, fino al recente live di Nick Mason dei Pink Floyd. Ha ideato e organizzato grandi produzioni televisive, tra cui il concerto di Elton John a Reggio Calabria dedicato a Gianni Versace trasmesso dalla Rai in tutto il mondo, Un Ponte fra le Stelle per Rai1, La Sera dei Miracoli dal Porto di Gioia Tauro, l’imponente Opera Musical dedicata a San Francesco di Paola. Numerose le interazioni e collaborazioni con altri festival ed eventi, a cominciare da quella che vedrà lo stesso Sergio Cammariere l’8 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria nel ricco programma della rassegna “L’eleganza dell’Arte” diretta da Demetrio Mannino per Publidema.

Quella di Fatti di Musica è una storia prestigiosa con circa duemila eventi, decine di location calabresi toccate e oltre tre milioni di spettatori, un festival ufficialmente riconosciuto tra gli eventi culturali storicizzati della Regione Calabria, brand Calabria Straordinaria.

«Sono felice che sia proprio un amico e grande cantautore calabrese – afferma Pegna – ad aprire la Fatti di Musica 2026. Toccare il traguardo delle 40 edizioni era impensabile quando ho iniziato con i mitici Spandau Ballet all’apice del successo mondiale, un concerto organizzato quasi per gioco tra i banchi dell’Università mentre concludevo gli studi di ingegneria... Anni emozionanti, volati via un evento dietro l’altro, che spero di poter raccogliere presto anche in un racconto!».

Prima del Concerto di Sergio Cammariere, la stagione 2026 di eventi di Pegna prevede l’avvio della nuova edizione di “Opere d’Arte”, un altro suo progetto che lega Letteratura ed Arte a grandi Opere musicali moderne, con cui ha presentato in Calabria autentici colossal: dal 5 al 7 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria sarà di scena La Divina Commedia Opera Musical di Marco Frisina, con la regia di Andrea Ortis, prodotta dalla Mic - Musical International Company; dal 7 al 9 maggio al Palacalafiore di Reggio Calabria arriverà il colossal originale Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante, prodotto da David e Clemente Zard, con spettacoli serali e matinée per le scuole. Confermata per il 23 e 24 maggio anche la prima assoluta di Fortunata di Dio, l’opera teatrale sulla vita della mistica calabrese Natuzza Evolo, prodotta e scritte da Pegna insieme al regista Andrea Ortis. Tutte le informazioni sui vari eventi sono disponibili sui siti ruggeropegna.it, ticketone.it e nelle pagine social ufficiali.