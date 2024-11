In Calabria l’estate non è ancora terminata, infatti il prossimo weekend si preannuncia infuocato e non solo per le temperature che stanno risalendo. Domani sera, sabato 7 settembre, uno degli artisti più discussi ma allo stesso amato da molti si esibirà sulla East e sulla West coast calabrese. Si tratta di Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, che sarà special guest nei party di due locali del Catanzarese: il Doha Beach Club di Nocera Terinese e il Miraya Beach Park di Catanzaro Lido.

La doppia data è ormai una consuetudine alle nostre latitudini, vista la vicinanza tra i due locali. Ma ancora non si è a conoscenza dell’ordine di esibizione del rapper milanese che questa estate grazie al pezzo Sexy Shop, in combo con Emis Killa, ha dominato le classifiche delle piattaforme streaming e delle radio. Non una novità per Fedez che da anni ormai raccoglie consensi con brani del calibro di “Mille” (feat. Achille Lauro e Orietta Berti) o come “Le Dolce Vita” (feat. Tananai e Mara Sattei).

Ma, come dicevamo, Fedez non è solo musica. Le controverse vicende familiari con l’ex compagna Chiara Ferragni hanno invaso le prime pagine dei rotocalchi di gossip nazionali e le sue liti con Morgan e Manuel Agnelli da giudice del talent show X-Factor hanno fatto storia ormai nel panorama televisivo italiano.

Durante la serata al Miraya il rapper milanese non sarà da solo. Quello che è stato chiamato “Catanzaro Music Festival”, vedrà la partecipazione di altri due giovani esponenti dell’urban contemporanea: Icy Subzero e Coco. Mentre, al Doha di Nocera Terinese, la serata sarà animata dalla buona musica passata dai diversi resident dj che si alterneranno prima e dopo l’esibizione del rapper milanese.

Quindi chi ama fare festa non potrà perdersi una delle due serate dove il divertimento sarà certamente garantito.