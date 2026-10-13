Un esordio da vivere in compagnia, tra musica, arte e alta cucina del territorio. La XXIII edizione del Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce, torna a Catanzaro con un appuntamento che accosta un dj set, un omaggio a Mimmo Rotella e una proposta gastronomica dedicata alle eccellenze calabresi.

Venerdì 16 ottobre, alle ore 21, nel Chiostro del Complesso Monumentale del San Giovanni sarà protagonista Carnival, il progetto di GNMR, nome d’arte di GianMaria Coccoluto, dj e producer italiano attivo sulla scena internazionale.

GNMR tra musica, arte e il ricordo di Rotella L’appuntamento avrà un significato particolare anche sul piano culturale. In occasione del ventennale della scomparsa di Mimmo Rotella, il Festival d’Autunno rende omaggio al Maestro catanzarese attraverso il legame tra la sua ricerca e la musica. Al centro, le poesie epistaltiche, composizioni fonetiche che intrecciano parole inventate, suoni,onomatopee e sperimentazioni vocali, sulle quali Claudio Coccoluto lavorò negli anni Ottanta, traducendone la forza espressiva nel linguaggio musicale. Oggi il figlio GNMR rinnova questo dialogo tra arte e suono, contribuendo a far conoscere quelle opereattraverso la propria sensibilità.

Per GianMaria Coccoluto, esibirsi a Catanzaro significa dare continuità a un legame personale e musicale che unisce la ricerca di Rotella all’eredità del padre. «Mio padre lavorò sui poemi fonetici di Rotella, portandoli nel proprio linguaggio musicale ed elettronico. Oggi tornare su quel materiale significa per me custodire quella memoria e, allo stesso tempo, provare a renderla nuovamente viva attraverso il mio mondo espressivo».

Il suo percorso si sviluppa tra sonorità house e techno, produzioni e collaborazioni che lo hanno portato a esibirsi in contesti internazionali. Nel corso dell’appuntamento il pubblico potrà lasciarsi coinvolgere dal suo sound, in un set che comprende anche brani come Toccata and Fugue in D Minor (Dub Dream).

Music. Food. Drink

La serata segnerà anche il debutto di Music. Food. Drink., il nuovo format del Festival d’Autunno dedicato all’incontro tra musica, cucina e convivialità. Protagonista sarà la chef Annita Ferragina con Navigando tra le note del gusto, un itinerario gastronomico articolato in sei assaggi ispirati alle eccellenze calabresi.

Cipolla di Tropea, Suino Nero, mele della Sila e riso di Sibari saranno alcuni degli ingredienti al centro delle creazioni, accompagnate da momenti di show cooking. A completare la proposta contribuiranno Senatore Vini, Tramontana Vini, Birra Gladium e Qual’Italy, con cocktail e amari pensati per valorizz are i prodotti del territorio.

Arte e sport

In occasione di Carnival sarà possibile visitare gratuitamente la mostra Mimmo Rotella. MONUMENTALE, dedicata all’artista catanzarese, e seguire la partita Hellas Verona–Catanzaro su un maxischermo allestito appositamente per i tifosi della squadra giallorossa.

L’incontro tra musica, cultura, gastronomia e sport arricchisce così la proposta del Festival, coniugando intrattenimento e valorizzazione del patrimonio artistico e delle eccellenze calabresi.

I biglietti del Festival

I biglietti per partecipare a Carnival sono disponibili nella segreteria del Festival a Catanzaro (di fronte al Teatro Politeama), su www.festivaldautunno.com e presso tutte le rivendite autorizzate del circuito TicketOne (https://www.ticketone.it/event/carnival-

gnmr-dj-set-music-food-drink-complesso-monumentale-san-giovanni-21892108/). Per eventuali informazioni contattare il numero 351/7976071