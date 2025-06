"L’immagine è rotta. Entra” è lo slogan della nona edizione: un invito a interpretare la frattura come opportunità. Le proiezioni si intrecceranno con mostre e percorsi visivi

Non un semplice schermo, ma un varco. Non solo cinema, ma un’esplorazione che apre nuovi orizzonti di senso. È questa l’essenza del Laterale Film Festival, che torna a Cosenza per la sua nona edizione, dal 28 al 30 agosto, negli spazi del Cinema San Nicola.

Anche quest’anno, Laterale rinnova la sua sfida: offrire al pubblico cortometraggi che si muovono fuori dai canoni consueti, realizzati da autori e autrici provenienti da ogni parte del mondo, per i quali il rischio è cifra stilistica e linguaggio narrativo. Forme cinematografiche che interrogano lo spettatore e scavano nelle pieghe dell’immagine. Contro il delirio della potenza digitale, la fragilità torna a essere un territorio da abitare.

Seguendo questa direzione, risultano particolarmente pertinenti il nuovo manifesto, firmato dall’artista veneto Emanuele Sartori, e lo slogan che lo accompagna: “L’immagine è rotta. Entra”. Un invito deciso a interpretare la frattura come opportunità, a fare della crepa un paesaggio, una porta d’ingresso per raggiungere ciò che si nasconde tra i frammenti. Anche quando nulla appare chiaro, tutto si manifesta come visione.

Come da tradizione, le proiezioni si intrecciano con mostre e percorsi visivi concepiti come estensioni fisiche delle opere selezionate. Ogni elemento del festival concorre a creare un coinvolgimento stratificato, in cui ciò che vediamo dialoga costantemente con ciò che supponiamo.

Per il secondo anno consecutivo, l’associazione culturale Laterale – promotrice dell’evento – è affiancata dalla fondazione svizzera Kosmos Kultur. Una partnership che nasce da un obiettivo condiviso: difendere la complessità, proteggere lo spazio dell’arte come luogo di resistenza e laboratorio di pensiero.

A breve saranno svelati la Selezione Laterale 2025 e il secondo ciclo di Blaterale, progetto parallelo che estende le suggestioni del festival in altri spazi, amplificandone la risonanza.