Tanta musica in questo week end in giro per la Calabria: da quella tradizionale, al blues, alla musica più contemporanea, della quale si potrà godere in location adatte per tutti i gusti: da piccole comunità in cui riscoprire la restanza, al magnifico scenario della Sila, senza dimenticare gli eventi a due passi dal mare, e le riaperture in montagna, tra risalite e passeggiate alla scoperta di nuovi luoghi.

Immersi nel Blu Festival del mare

Sport, approfondimento delle tematiche legate alle prospettive di sviluppo del marketing turistico, rilancio delle tradizioni locali, rivitalizzazione del territorio, riscoperta di antichi gusti e delle nuance artistiche del luogo. Potrete trovare tutto questo a Immersi nel Blu Festival che si terrà dal 29 al 31 luglio nel quartiere Sbarre di Siderno presso largo San Francesco Lungomare lato Sud.

Si partirà dalla promozione della ricchezza delle risorse marine con l’animazione e il coinvolgimento della società civile locale, delle istituzioni, dei rappresentanti del terzo settore, dell’associazionismo ambientale, dei comitati di quartiere, senza dimenticare abitanti del luogo e visitatori della stagione estiva.

Inoltre in questi mesi è stata avviata un’azione dal basso di rigenerazione urbana, che ha dato vita ad una vera e propria opera di rinnovamento nel quartiere Sbarre in stretta collaborazione con le associazioni e la cittadinanza.

Se avete voglia di immergervi nella cultura tradizionale dell’area del Reventino, a Conflenti, in provincia di Catanzaro si svolgerà fino a domani sabato 30 luglio, Felici & Conflenti, la festa di comunità nata col fine di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale immateriale dell’area del Reventino e della Valle del Savuto.

Musica, seminari, incontri, mostre, gastronomia locale vi accoglieranno per farvi passare momenti di socialità nella piccola comunità conflentese, che vi guiderà alla scoperta di suoni e danze dell’area.

Tutte le mattine e i pomeriggi laboratori di canto tradizionale con Giuseppe Gallo, di danze tradizionali a cura di Andrea Bressi e Serena Tallarico, di zampogna della Presila con Cristian Ferlaino e Giuseppe Muraca, e di organetto con Francesco Mancuso.

I pranzi si svolgono tra partecipanti, organizzatori e comunità, a sottolineare momenti di condivisione, che continuano anche durante la cena e le serate nelle varie piazze in cui suonatori provenienti da varie parti della Calabria e non solo, fanno ballare i presenti fino a tarda notte.

Questa sera saranno presenti in modo itinerante la Fanfarra di Sorianello e il ballo dei giganti, a cura di Napoleone Felice, che rappresentano le figure di Mata e Grifone, rispettivamente una regina autoctona e un principe turco. A seguire il concerto “Suoni dal Cilento” di Gianluca Zammarelli e Giovanni Falce. Concluderà l’edizione Felici & Conflenti 2022 il concerto “Spartenze e Ripartenze” dei Phaleg, che ritornano sulla scena dopo quattro anni con il loro nuovo progetto, seguiti dal tradizionale e atteso ballo del ciuccio.

Riapertura impianti di risalita di Lorica

Se volete riscoprire i più bei paesaggi di Lorica, a partire da domani sabato 30 luglio e per tutto il mese di agosto, potrete farlo attraverso la cabinovia che tornerà nuovamente in funzione, che viaggerà sul monte Botte Donato e su Valle Inferno.

Da qui potrete vedere entrambi i laghi, Cecita e Arvo, e le cime più alte della Sila, ma potrebbe essere possibile in alcune condizioni metereologiche, scorgere anche il massiccio del Pollino, lo Stromboli e addirittura l'Etna.

Si partirà dalla località Cavaliere di Lorica, dove sottostante è stata allestita una pista di bob mentre in cima a Botte Donato, per chi volesse fermarsi prima di riscendere con lo stesso biglietto di andata e ritorno, sarà possibile sostare presso il rifugio con ristorazione da dove godere di paesaggi meravigliosi.

In Sila i Kings of Convenience

Rimaniamo in Sila, ma questa volta non solo per godere dei bellissimi paesaggi ma anche di buona musica. Ci pensa in questo caso Be Alternative Festival, che racchiude, al Sud, la mappa dei più importanti eventi live open-air dedicati alla scena musicale contemporanea.

Completamente circondato dal verde di Camigliatello Silano, sulle rive del Lago Cecita, si svolgerà domenica 31 luglio, al tramonto, a pochi metri di distanza dal centro visite Cupone del Parco Nazionale della Sila, nei pressi della chiesetta di San Lorenzo, il concerto dei Kings Of Convenience, che dopo un lungo silenzio musicale sono tornati nello scorso anno con il loro nuovo album, “Peace or Love”, su etichetta Polydor Records.

Le melodie acustiche sono accompagnate dal violino e dal caratteristico approccio a due voci della coppia, che crea un suono sottile, raffinato ed evocativo. Un grande ritorno ed un nuovo capitolo per il duo norvegese formato da Erlend Øye e Eirik Glambæk Bøe. In apertura Indian Wells e di Al The Coordinator.

Oltre che della musica in uno scenario imperdibile, sarà possibile usufruire di itinerari naturalistici all’interno del Parco Nazionale della Sila: il giardino geologico, l’orto botanico, il Museo del Lupo e il Museo dell’Albero, i recinti faunistici, senza dimenticare i percorsi eno-gastronomici a km 0 all’interno dell’area food promossa da Gal Sila.

Blues a Corigliano Rossano con il Memorial Marco Fiume

Arriva alla XIX edizione il Memorial Marco Fiume, il 29 e il 30 luglio a Corigliano Rossano, alla Torre di Sant’Angelo, durante il quale andrà in scena il blues, grazie alla presenza di nomi di fama internazionale, che hanno reso il Memorial una delle rassegne Blues più significative e qualificate in Europa.

A dare il via all’evento, l’unico dedicato al Blues in Calabria, presentato da Anna Minnicelli, sarà Freddie Maguire dalle ore 21 e a seguire Nick Becattini Band. Sabato 30 luglio, alla stessa ora, Walking Trees e Peter Karp & Friends.

L’evento, nato per ricordare Marco Fiume, scomparso 20 anni fa in un incidente stradale a Los Angeles, vuole ripercorrere anche la sua storia la sua passione per il blues, nata in America, dove ha avuto l’opportunità di conoscere personaggi famosi, mitici della scena californiana.

Culture Tour – Arte e Mondo Rurale per scoprire San Lorenzo Bellizzi

Primo degli appuntamenti di Racconti tra le Rughe, dedicati agli amanti del trekking, Culture Tour – Arte e Mondo Rurale è un viaggio alla scoperta delle Grotte preistoriche di San Lorenzo Bellizzi e del Museo degli Antichi Mestieri e dell’Arte contadina.

Domani sabato 30 Luglio, se volete godere delle bellezze del Parco Nazionale del Pollino, non potete perdervi l’escursione alla scoperta di Pietra Sant’Angelo, sul massiccio che ne porta lo stesso nome, nell’alta valle del Torrente Raganello. Importanti ritrovamenti archeologici, tra cui una sepoltura datata a 7.000 anni fa che indica che la cavità è stata usata anche per scopi funerari, sono stati oggetto di alcuni scavi.

Prima dell’escursione verso il massiccio, durante la quale vi guiderà Gaetano Sangineti, guida del Parco del Pollino, sarà possibile visitare il centro di ricerca speleo-archeologica che ospita materiali recuperati in diverse campagne di scavo in alcuni siti calabresi dal centro regionale di speleologia Enzo dei Medici.

A conclusione della giornata, nel centro storico vi accoglierà una lezione concerto, durante la quale sarà possibile scoprire gli strumenti tipici del luogo: organetto, zampogna e tamburello, grazie all’arte del Maestro Salvatore Francomano e con un tour per il centro storico, raccontato dal Maestro Lorenzo Gugliotti.