A Rende è tutto pronto per l’Oktoberfest Calabria 2024, uno degli eventi più iconici e attesi dell’anno, che celebra la birra, il cibo e la cultura bavarese. L’evento, organizzato da Wisea Eventi con il patrocinio del Comune di Rende e in collaborazione con il Birrificio Paulaner di Monaco di Baviera, è stato presentato ufficialmente questa mattina. Ogni anno la manifestazione attira migliaia di persone da tutta la Calabria e oltre, e anche stavolta sarà l’area mercatale di Rende a ospitarla dal 18 ottobre al 3 novembre. Durante l’evento, l’area si trasformerà in uno spazio di aggregazione e condivisione, con zone dedicate, come l’area parcheggio e il punto informazioni, per migliorare ogni anno l’esperienza di immersione nella cultura bavarese.

A celebrare l’incontro tra le tradizioni bavaresi e calabresi sarà un ricco programma di spettacoli. L’intrattenimento sarà curato dalla Show Band Alpen Vagabunden, gruppo folk-bavarese, insieme a numerosi artisti calabresi e di fama internazionale.

Non solo musica: l’evento pone grande attenzione anche al sociale, ai bambini e alle famiglie. Per loro è prevista un’apertura speciale la domenica a pranzo, con intrattenimento dedicato. Inoltre, parte del ricavato dalle vendite dei gadget esclusivi sarà devoluto a sostegno del Banco Alimentare Calabria.

Diciassette giornate di festa

Saranno diciassette serate di festa, all’insegna della gastronomia tedesca e, naturalmente, della regina indiscussa: sua maestà, la birra. Inoltre, il 24 ottobre ci sarà un evento imperdibile: la celebrazione del quinto anniversario dell’Oktoberfest Calabria, la “festa delle feste”.

La diretta su LaC OnAir

Questa quinta edizione porterà molte novità, come ci spiega il conduttore dell’evento, Marco Tiesi: «Una delle novità di quest’anno è la diretta quotidiana con LaC OnAir, che permetterà a chi non può essere presente di seguire l’evento. Anche quest’anno sono molto orgoglioso, insieme alla squadra Diciassette, di essere parte integrante di questa manifestazione che accoglie migliaia di persone da tutta Italia».