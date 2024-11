Una serata in musica, spettacoli teatrali e concerti: sono tanti gli appuntamenti per la serata in Calabria, tra concerti esclusivi, sagre e rappresentazioni teatrali.

Dopo aver fatto tappa ieri sera a Savelli, nel Crotonese, Francesco Renga si sposta nel Cosentino, per la precisione a Rocca Imperiale. Il concerto del cantautore friulano è in programma alle ore 22 presso l'Arena del Mare. Nel ricco cartellone di appuntamenti di Corigliano Rossano, alle 18, nel centro storico di Rossano spazio a "Piano City - Palazzi in Musica", evento a cura della Pro Loco. Alle 18.30, invece, nella città ionica, per la precisione a Schiavonea, appuntamento con le letture nel borgo con Carmine Abate che dialogherà con la scrittrice Nuccia Benvenuto.

La costa jonica cosentina, sta conoscendo un'estate ricca di appuntamenti e di divertimento, con eventi che stanno coinvolgendo tutte le fasce d'età. La movida vedrà questa notte uno dei momenti principali e più attesi dell'intera estate calabrese: il popolo della notte ballerà fino alle prime luci dell'alba con il ritmo del deejay francese Bob Sinclar, che si esibirà al White Different Club di contrada Donna Isabella a Corigliano.

Restando nel Cosentino, sia ad Acri che a Bisignano la serata sarà dedicata alla "Notte Bianca": musica, shopping e spettacoli fino all'alba. Ad Acri, tra i vari eventi previsto il concerto di Fabio Curto, vincitore della terze edizione del talent The Voice of Italy. Tra le sagre, invece, quella della salsiccia è in programma a Colosimi.

Nel Vibonese la musica di Otello Profazio alle 22.30 in piazza Marconi a San Nicola da Crissa, nell'ambito del Festival della Restanza, mentre a Soriano spazio al festival lirico dei Teatri di Pieta, a partire dalle ore 21.30 presso il complesso Monumentale avrà luogo "il Risveglio".