Dai fumetti al design, dalle escursioni alla musica. Il fine settimana in Calabria si presenta con una serie di iniziative tra loro differenti e per questo capaci di accontentare un pubblico variegato. Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti in programma in questo weekend nella nostra regione.

Calabria Comics a Paola

È uno degli eventi più attesi nella nostra regione. Il Calabria Comics arriva a Paola, in provincia di Cosenza, per assicurare tre giorni all'insegna del divertimento. Dal 7 al 9 giugno presso lo stadio comunale prenderà vita la prima edizione della manifestazione che conterà su un’ampia area espositiva dedicata a fumetti, gadget, oggetti da collezione e costumi. Per l'occasione sarà inoltre allestito un palco per competizioni tra cosplay. Ad arricchire il tutto, oltre la presenza di numerosi ospiti, saranno disponibili postazioni per il video gaming, un'area food e tanto altro.

Escursione con concerto a Spezzano della Sila

Sabato 8 giugno alle 15 appuntamento con la natura e la musica a Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza. Tra splendidi panorami di montagna e macchie di biodiversità, prevista un'escursione dalla riserva Ariamacina alla chiesetta di San Lorenzo che sorge sulle sponde del lago Cecita. A rendere il tutto più affascinante sarà, all'ora del tramonto, il concerto del trio Tarab ensemble.

Mood Summer Festival a Rende

Proseguono gli appuntamenti del ricco cartellone di eventi del Mood Summer Festival in svolgimento a Rende, al Parco fluviale Surdo. Concerti, dj set, cinema sotto le stelle, mostre, mercatini e attività sportive per andare incontro alle esigenze e alla voglia di divertimento di tutti. Per questo fine settimana, appuntamento venerdì 7 giugno con "Queer Park": il live dei "Queen of Saba", drag show e dj set con "Gli evangelisti"; sabato 8 giugno sarà la volta di un omaggio agli anni '90 con la musica de "Gli anni 883 tribute" e poi djset con Huxley; domenica 9 giugno spazio a "Supernova - Music contest by Color Fest" e al djset con Fabio Nirta.

Reggio Ecolife a Reggio Calabria

Un evento dedicato alla promozione, alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente è quello promosso per domenica 9 giugno a Reggio Calabria sul lungomare "Italo Falcomatà". Nel corso della manifestazione, con inizio previsto alle ore 11, saranno esposte vetture elettriche, ibride e plug in, pannelli fotovoltaici. Spazio anche ad un convegno incentrato sulla Green economy. Non mancheranno poi momenti di intrattenimento e divertimento per bambini.

"Adunanza 2024" in provincia di Reggio

"Adunanza 2024” è il nome dell'evento mototuristico in programma dal 6 al 9 giugno nel Reggino ed in cui saranno presenti oltre 300 motociclette. Si tratta di un appuntamento che coinvolgerà appassionati italiani e stranieri del marchio “Triumph”. Articolato il programma di iniziative, tra queste un tour che permetterà ai partecipanti di raggiungere a bordo delle loro motociclette il borgo di Gerace e la città di Locri venerdì 7 giugno mentre sabato 8 giugno sarà la volta di un secondo tour con destinazione Pentidattilo e la città di Reggio Calabria.

Calabria Design Festival a Cosenza

Dal 7 al 9 giugno appuntamento a Cosenza, ed esattamente nella Galleria Nazionale di Palazzo Arnone, con il Calabria Design Festival. Apertura prevista venerdì 7 giugno con una serie di mostre e installazioni dedicate al design, all'architettura, alla grafica, alla moda e alla fotografia. Nei primi tre giorni di attività saranno inoltre promossi seminari e dibattiti per affrontare temi di attualità nel settore. L'evento, giunto alla sua terza edizione, si concluderà il 7 luglio e coinvolgerà anche la chiesa di San Rocco. Grande attenzione sarà riservata all'esposizione di progetti, oggetti, immagini e grafiche di creativi e designer calabresi indipendenti.