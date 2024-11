Riscoprire uno degli ingredienti tipici della tradizione gastronomica calabrese, valorizzare e far conoscere un'eccellenza che ha la Denominazione di Origine Protetta. Il Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP presenta la prima edizione del “Fichi Festival”. Una festa in cui i fichi, pilastri della nostra tradizione, presentati nei loro mille volti, saranno tema di ispirazione per artisti e professionisti del settore. Dibattiti, presentazioni, libri, fumetti, incontri con la stampa e, ancora, pasticceri, pizzaioli e chef stellati della regione che presenteranno nei loro locali piatti ispirati ad uno dei prodotti più identitari del territorio.

Due giorni intensi, il 17 e 18 settembre a Cosenza, attraverso cui si darà risalto alla bontà ed alla qualità dei Fichi di Cosenza Dop apprezzati in tutto il Mondo. Ricchissimo il cartellone in cantiere: presenti e protagonisti dell’evento Angelo Mellone, scrittore e vice direttore Rai1 Daytime, Peppone Calabrese, gastronomo e conduttore Linea Verde Rai1, Alessandro Circiello, chef Rai, il Museo del Fumetto di Cosenza e non solo.

Il primo talk show è previsto nel pomeriggio, in piazza a Cosenza, con i gioielli e gli abiti creati, per il Consorzio, da G.E. Stones di Giuseppe Elettivo e Luigia Granata. Si darà lettura anche del romanzo di Carmine Abate “L’albero della Fortuna” che parla dei magnifici alberi di Fico e giovani fumettisti realizzeranno la mascotte dei Fichi di Cosenza DOP con il fumettista Beppe Stasi. Il lavoro che avrà interpretato meglio lo spirito di questi prodotti speciali, sarà premiato nella Serata di Gala prevista per il giorno dopo.

Press tour, ricette e show cooking dedicati al Fico di Cosenza DOP

Il 18 settembre, appunto, giornata interamente dedicata al Fico. Al mattino un press tour con giornalisti nazionali e locali per visitare i ficheti del territorio, pranzare nella natura con pane e fichi ed immergersi nella lavorazione del prodotto. Nel pomeriggio invece tutti al Castello Svevo di Cosenza: prima l’attesa Master Class: “Trasformare la materia in desiderio. Comunità e territori al centro della ripartenza” - con Angelo Mellone e Peppone Calabrese e poi il convegno istituzionale “I Fichi di Cosenza DOP carta di identità di un territorio” e, a seguire, spazio allo show culinario dello Chef Rai Alessandro Circiello, intervistato dal duo esplosivo Peppone Calabrese e Giovanna Pizzi, giornalista enogastronomica.

Musica soft, atmosfera lounge e deliziosi piatti al castello per la Serata di Gala preparati dalla Federazione Italiana Cuochi (Apc cosentini) con il suo presidente Carmelo Fabbricatore e i dolci della Conpait la confederazione nazionale dei pasticceri.

Voglio assaporare anche i Fichi di Cosenza DOP? Nessun problema. Alla domanda che molti cittadini puntualmente pongono rispondiamo che, nei due giorni dell’evento, le pasticcerie del territorio prepareranno un dolce con i fichi secchi. A questi si aggiungeranno le migliori pizzerie a taglio calabresi, inserite nella classifica di una delle guide più autorevoli del Mondo, 50 Top Pizza, che sono state coinvolte. Ognuna di loro preparerà una pizza dedicata all’evento ed ai Fichi di Cosenza Dop.

Ogni sera, a chiudere le due serate, gli chef stellati calabresi celebreranno ed innalzeranno la qualità dei fichi nei loro ristoranti, proponendo una delle loro creazioni, tanto sognate ed amate da tutti, che avrà i fichi come ingrediente. Saranno ospiti Riccardo Sculli, del Ristorante Enoteca Gambero Rosso di Marina di Gioiosa Ionica, Antonio Biafora del ristorante Hyle di San Giovanni in Fiore, Luigi Lepore dell’omonimo ristorante a Lamezia Terme, Nicola Annunziata del Pietramare Natural Food a Praialonga e Luca Abbruzzino, che presenterà la sua nuova creatura in via di apertura, il fish-cocktail bar Brezza fish & cill a Soverato.