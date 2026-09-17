Sabato 19 settembre 2026 alle ore 19,00 presso la locale Sala Le Cisterne avrà luogo un concerto del duo composto dalla cantante Maria Tramontana e dal pianista Ferruccio Messinese, apprezzati musicisti calabresi che presentano un programma dedicato alla musica dei Beatles.

L’evento è organizzato da AMA Calabria ETS con la collaborazione dell’Associazione MusicaInsieme e il sostegno del MIC DG Spettacolo e dall’assessorato regionale alla cultura.

Maria Tramontana, originaria di Polistena (RC), dopo la laurea in Giurisprudenza si diploma in Flauto. Abilitata alla professione di avvocato, fin da giovanissima dimostra una forte passione nei confronti del canto. Fa parte di numerose formazioni musicali e vocali (anche polifoniche), spaziando tra vari generi: dalla musica religiosa, a quella country, per approdare, infine, alla musica brasiliana. Dal 2009 al 2018 è la voce del New Wave Duo, progetto musicale che ha il preciso intento di diffondere e divulgare la cultura musicale del Brasile. Numerosi, infatti, i workshops di musica brasiliana seguiti sotto la guida del M° Giovanni Guaccero, docente del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria. Si dedica allo studio della voce, grazie a seminari di approfondimento seguiti con maestri d’eccezione. Ha all’attivo una produzione discografica dal titolo «Universi Impossibili», incisa col New Wave Duo, e numerose collaborazioni artistiche, tra cui quella di respiro internazionale col M° Christianne Neves, pianista, compositrice, polistrumentista e arrangiatrice di San Paolo del Brasile. Nel 2018 fonda, insieme al M° Tatiana Belekanic, il Novalma Project, un progetto musicale che trova le sue basi nella rivisitazione dei grandi classici della musica italiana anni 30/40/50 con alcune incursioni nella musica del Sud del Mondo, con il quale è attiva in numerose performance.

Ferruccio Messinese, direttore, pianista, compositore, arrangiatore, dopo aver conseguito con il massimo dei voti la maturità tecnica per geometri, si dedica esclusivamente alla musica conseguendo numerosi titoli accademici (composizione, pianoforte, jazz, etc…etc…). Vincitore di numerosissimi premi in qualità di compositore e direttore ha al suo attivo numerosi concerti in qualità di direttore e pianista. Ha tenuto corsi inerenti gli ambiti della composizione, della direzione e del jazz, percorsi formativi autorizzati dal MIUR (dir. 90/2003, 170/2016) ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni. Docente di ruolo presso il Conservatorio di Musica «Fausto Torrefranca» di Vibo Valentia, è attivo in diverse formazioni musicali, dal duo ad organici più ampi (jazz/bossa/classica).