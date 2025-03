La manifestazione si terrà dal 28 al 30 marzo. Il vice sindaco Parrello: «Un’occasione unica per trascorrere piacevoli momenti di convivialità in compagnia di famiglia e amici»

Un evento dedicato al cioccolato e alla sua cultura, con stand di cioccolatieri, degustazioni, laboratori, show cooking e attività per bambini. A Gioia Tauro l’amministrazione comunale ha organizzato una manifestazione imperdibile per gli amanti di questo alimento derivato dai semi dell'albero del cacao, ampiamente diffuso e consumato in tutto il mondo.

La prima edizione della “Festa del Cioccolato” si terrà dal 28 al 30 marzo nella centralissima Via Roma con la collaborazione dell’associazione pasticcieri gelatieri artigiani (Apga) e dell’associazione nazionale ambulati-Calabria Ugl. L’iniziativa, curata dal vicesindaco Antonino Parrello e dal consigliere comunale Mariagrazia Sacco, si svolgerà nella centralissima Via Roma. Un momento ricco di emozioni e dolcezza, in cui sbizzarrirsi tra diverse varietà di cioccolato, dolci e specialità locali. Non mancheranno momenti di intrattenimento, con animazione per i più piccoli e divertenti giostre in Piazza dell’Incontro, creando così un’atmosfera di festa adatta a tutte le età.

«Questa manifestazione rappresenta un’occasione unica per trascorrere piacevoli momenti di convivialità in compagnia di famiglia e amici, all’insegna della dolcezza e della tradizione – afferma Antonio Parrello –. Un evento che valorizza il territorio e promuove il turismo gastronomico della nostra città. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa dolcissima esperienza».