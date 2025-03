Siderno è pronta ad accogliere i numerosi visitatori in occasione della trentatreesima edizione delle Giornate Fai di Primavera, che si terrà sabato 22 e domenica 23 marzo. Quest'anno, per celebrare il cinquantesimo anniversario del Fondo Ambiente Italiano, 400 città e 750 luoghi saranno aperti al pubblico, dando il via alla primavera culturale italiana come simbolo di rinascita, bellezza e cittadinanza attiva.

La delegazione Fai di Locride e Piana, guidata da Titty Curinga, ha organizzato un suggestivo itinerario lungo la parte marina di Siderno. Il percorso include luoghi significativi come il rione Sbarre, la dogana borbonica, la statua di San Francesco dello scultore Giuseppe Correale, il portale della chiesa di Portosalvo e la piazza Cavour. Gli iscritti Fai avranno l'opportunità di visitare Palazzo Falletti, solitamente chiuso al pubblico, con la sua biblioteca e quadreria di famiglia.

Durante la mattinata di sabato, 180 giovani apprendisti Ciceroni accompagneranno istituti scolastici in un percorso educativo sul patrimonio e la cittadinanza attiva. Domenica, visite guidate saranno condotte dai giovani volontari delle scuole locali. L'evento è stato patrocinato dalla giunta comunale, guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, che ha sostenuto attivamente l'iniziativa come veicolo promozionale per la città, coinvolgendo la Polizia Locale e le associazioni cittadine. Per facilitare il transito dei visitatori, alcune strade saranno chiuse al traffico e sono stati individuati parcheggi nelle vicinanze.