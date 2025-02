È tutto pronto per la terza edizione del "Gran Carnevale della Città di Corigliano-Rossano 2025", che si svolgerà dall'1 al 4 marzo 2025.

L'Amministrazione comunale ha programmato una serie di eventi con l'obiettivo di aggregare con balli, musica e divertimento, sfilate dei tradizionali carri allegorici ed in maschera, clownerie, artisti di strada e trampolieri.

Allo scopo di offrire un cartellone variegato, è scritto in una nota, «sono previsti eventi culturali in ambito artistico, musicale e teatrale, attraverso un percorso di collaborazione e dialogo con il territorio e i comuni limitrofi, per garantire un'offerta culturale diffusa, variegata e di maggior impatto e per sostenere l'attività associativa di settore, rafforzando il legame della Città con le associazioni e quello tra le associazioni e la cittadinanza».

L'intero territorio comunale sarà coinvolto dalla programmazione carnascialesca: dalle ville comunali ai centri storici passando per le piazze cittadine con le sfilate dei tradizionali carri allegorici e con le sfilate dedicate ai più piccoli, animazione, artisti di strada, trampolieri e mangiafuoco ed il recupero delle antiche tradizioni popolari, saranno il filo conduttore della quattro giorni di Carnevale, con lo scopo di offrire a tutti un momento di aggregazione sociale, sostenendo soprattutto il tessuto sociale, culturale e commerciale dei centri storici.

«Il nostro obiettivo - dichiara l'assessore al Turismo Costantino Argentino - è quello di coinvolgere l'intera Città e non solo alcune zone di essa. Nel corso della quattro giorni, che vedrà presente in ogni iniziativa anche quella che è ormai il simbolo del Carnevale della Città, ovvero Clementizia, ci saranno sfilate, spettacoli di animazione, spettacoli teatrali e tanto altro ancora.

Corigliano-Rossano si conferma come realtà i cui il Carnevale mantiene ben saldi i suoi princìpi legati alle sue tradizioni, ma con lo sguardo rivolto sempre allo stare bene insieme per momenti di svago e puro divertimento".

«In questi anni - dichiara il sindaco Flavio Stasi - la Città ha riscoperto nel carnevale un momento di aggregazione e di allegria, soprattutto per i nostri bambini, sul quale intendiamo puntare per riscoprire e rafforzare una tradizione che può rappresentare anche una vetrina per la Città a partire dalla nostra maschera, Clementizia».

Al via, quindi, il primo marzo al Parco Fabiana Luzzi, il Teatro Vincenzo valente e la sfilata dei carri allegorici a Rossano Scalo. Nei giorni a seguire ancora animazioni, spettacoli, sfilate dei carri, concorso della maschera più bella rivolto alle scuole primarie, per chiudere poi il 4 marzo nel centro storico di Corigliano con "Gregorji Carnaliveri".