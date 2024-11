Fervono i preparativi per il grande concerto in programma per oggi 23 agosto alle ore 22 a Luzzi. Protagonista della serata il cantautore toscano Francesco Gabbani, unica sua tappa calabrese per questa estate. Un evento fortemente voluto dall'assessore allo Spettacolo Maria Leone e dal sindaco Umberto Federico, che si dicono entusiasti di ospitare il concerto - per il quale l'ingresso sarà libero.

L'artista vincitore per due volte consecutive del Festival di Sanremo, prima tra le nuove proposte con il brano "Amen" e poi tra i big con il tormentone "Occidentali's Karma", è ormai uno dei protagonisti più amati della musica italiana d'autore. Nel 2017 partecipa all'Eurovision Song Contest e nel 2020 si classifica secondo al Festival di Sanremo con "Viceversa". È autore di canzoni come "Spazio Tempo", "Tra le granite e le granate", "Volevamo solo essere felici ", "Pachidermi e Pappagalli" e l'ultimo singolo del 2023 "L'abitudine".

Il poliedrico artista toscano farà tappa a Luzzi, unica data in Calabria del suo Tour Estivo "Ci Vuole un Fiore", che prende il nome dall'originale format televisivo, condotto dallo stesso Gabbani e andato in onda ad aprile in prima serata su RaiUno, nel quale il cantante prova a sensibilizzare il pubblico, attraverso parole e musica, sulle tematiche legate all’ambiente e al futuro del nostro pianeta. Appuntamento dunque alle ore 22 in piazza dei Sacri Cuori, in contrada Gidora.