Si accendono i forni del 25° Campionato Mondiale di Pizza Piccante. Da lunedì 12 ottobre, e fino a mercoledì 14, il Cormorano Resort di Grisolia Lido ospita la tre giorni organizzata dal Movimento Pizzaioli Italiani, che quest’anno raggiunge il traguardo delle Nozze d’Argento.

Un’edizione speciale che porta in Calabria pizzaioli provenienti da 16 Paesi, con una partecipazione internazionale che attraversa Europa, America e Asia. Una presenza che conferma la dimensione raggiunta negli anni dalla manifestazione, nata 25 anni fa e diventata uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla pizza piccante.

Cambio della sede

Dopo 24 edizioni ospitate a Scalea, il Campionato cambia sede e approda a Grisolia, mantenendo il legame con il territorio della Riviera dei Cedri e con una manifestazione che ha fatto della valorizzazione della pizza e del peperoncino uno dei propri elementi distintivi e che si avvale anche quest’anno del contributo di ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese e del sostegno di Calabria Straordinaria.

Tre giorni di gare

Tre giorni nei quali professionisti e giovani pizzaioli si confronteranno in numerose categorie, dalla pizza classica alla napoletana, dalla pizza in pala e in teglia alle preparazioni senza glutine e dessert. Non mancheranno le competizioni a coppie e a squadre, il freestyle, la pizza più larga e la pizza più veloce, oltre alla sfida per il titolo di “The King of Spicy Pizza”.

Particolarmente significativa anche la dimensione internazionale della 25ª edizione, con la Coppa del Mondo a coppie per Nazione, affiancata dalla Coppa Italia a coppie per Regione. Spazio inoltre ai giovani con le competizioni dedicate agli allievi degli istituti alberghieri e ai pizza chef emergenti.

Una storia lunga 25 anni

Per il presidente del Movimento Pizzaioli Italiani Francesco Matellicani, il traguardo delle 25 edizioni rappresenta il risultato di una storia costruita nel corso di un quarto di secolo e che oggi porta a Grisolia concorrenti provenienti dall’Italia e da numerosi Paesi europei ed extraeuropei.

Formazione, masterclass e degustazioni

Accanto alle competizioni sono previsti momenti di formazione, masterclass, dimostrazioni, degustazioni e incontri con professionisti del settore, trasformando il Cormorano Resort in un punto di incontro per pizzaioli, operatori e appassionati.

Il peperoncino resta il filo conduttore dell’intera manifestazione: un prodotto profondamente legato alla tradizione gastronomica calabrese che, attraverso la competizione, diventa elemento di confronto e creatività tra pizzaioli provenienti da culture e Paesi differenti.

La giornata conclusiva di mercoledì 14 ottobre sarà dedicata alle ultime competizioni e alle premiazioni dei vincitori, che chiuderanno ufficialmente la 25ª edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante.