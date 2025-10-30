Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo di nuovo sullo stesso palco per celebrare i 40 anni dello storico album “17 Re”. Quest’estate la storica band porterà alla Rendano Arena il rock che ha segnato una generazione, prevendite aperte da oggi

Il 2026 segnerà un momento storico per la musica italiana: i Litfiba tornano con la formazione originale degli anni ’80 per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, l’album che ha rivoluzionato il rock nazionale e consacrato la band fiorentina come una delle più influenti del panorama europeo.

Il tour, intitolato “Quarant’anni di 17 Re”, prevede 20 date nelle principali città e festival italiani, con un calendario che attraverserà esclusivamente i mesi estivi, da giugno ad agosto. Tra le tappe più attese figura quella del 25 luglio 2026 a Cosenza, nella suggestiva cornice della Rendano Arena in piazza XV Marzo.

Sul palco torneranno Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, per un viaggio musicale che promette di unire memoria e potenza sonora, emozione e ribellione: il marchio inconfondibile di una delle band simbolo del rock italiano.

Il concerto di Cosenza, organizzato in co-produzione da Be Alternative Festival e L’Altro Teatro, sarà uno degli appuntamenti centrali del tour. Un evento che si preannuncia imperdibile per i fan storici e per le nuove generazioni che vogliono riscoprire l’energia e l’autenticità dei Litfiba.

I biglietti saranno disponibili in presale su Vivaticket da giovedì 30 ottobre alle 12:00 fino alle 09:59 di venerdì 31 ottobre, mentre la vendita generale aprirà venerdì 31 ottobre alle 10:00 sui circuiti ufficiali Vivaticket e Dice.

“Quarant’anni di 17 Re”, il grande ritorno a Cosenza della formazione originale dei Litfiba

Pubblicato nel 1986, “17 Re” rappresenta una delle opere più importanti e sperimentali della carriera dei Litfiba: un album doppio, complesso e visionario, che univa influenze new wave, elettroniche e mediterranee, segnando un punto di svolta nel panorama musicale italiano.

Con questo tour celebrativo, la band promette di riportare sul palco suoni, atmosfere e intensità di quegli anni, con una produzione scenica di grande impatto e un repertorio che attraverserà tutta la loro storia.

Dopo anni di silenzio e carriere separate, l’annuncio della reunion ha infiammato i social e riacceso l’entusiasmo di migliaia di fan. “Un ritorno che aspettavamo da quarant’anni”, scrivono in molti sotto i post ufficiali della band. Il rock dei Litfiba, con la sua miscela di poesia urbana, energia e passione civile, è pronto a risuonare di nuovo, questa volta anche nel cuore della Calabria.