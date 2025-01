Il giorno dell’Epifania nella Cittadella dell’Immacolata un evento unico nel suo genere che arriva in Calabria per un momento che unisce tradizione, spiritualità e cultura

Nel suggestivo scenario della Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra (RC), immersa nel paesaggio mozzafiato della Calabria, si terrà per la prima volta un evento unico nel suo genere: la rievocazione storica del Corteo dei Re Magi, organizzato per celebrare l’Epifania. Lunedì 6 gennaio 2025, al termine della Santa Messa delle ore 18.00, la Cittadella darà vita a una manifestazione che unisce tradizione, spiritualità e cultura, ispirandosi ai grandi cortei che da anni animano città del Nord e del Centro Italia.

La Cittadella dell’Immacolata, nota per essere un luogo di fede e accoglienza, si prepara ad accogliere fedeli, famiglie e curiosi per un evento che punta a diventare una nuova tradizione. Situata in un territorio ricco di bellezze naturali e culturali, la Cittadella è il cuore pulsante di una comunità vivace e devota, e rappresenta il luogo ideale per dare vita a un’iniziativa che combina il valore spirituale dell’Epifania con il fascino di una rievocazione storica.

A Bagnara un corteo per rivivere la magia dell’Epifania

Ispirato alle celebrazioni che si svolgono in molte città italiane e in altre nazioni, soprattutto in Polonia, il corteo ripercorre il cammino dei Re Magi verso Betlemme. L’evento è stato pensato per coinvolgere il territorio e creare un momento di condivisione unico, capace di riunire adulti e bambini in un viaggio simbolico e suggestivo. I figuranti, con costumi curati e scenografie spettacolari, metteranno in scena momenti centrali della storia biblica, tra cui l’incontro con Re Erode e l’arrivo alla grotta per l’adorazione del Bambino Gesù.

“Questo evento – spiegano dalla Cittadella – vuole essere una celebrazione della luce e della speranza che l’Epifania rappresenta. È anche un’occasione per riscoprire il significato profondo di questa festa e creare un momento di unità per tutta la comunità.”

Anche in Calabria il corteo che celebra l’Epifania

L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità per valorizzare il territorio circostante, ricco di storia, cultura e paesaggi incantevoli. La Cittadella dell’Immacolata, da sempre punto di riferimento per la spiritualità nella regione, diventa così il fulcro di una manifestazione che punta a rilanciare le tradizioni locali con uno sguardo nuovo.

La scelta di organizzare il primo Corteo dei Re Magi in questo angolo di Calabria è un modo per sottolineare l’importanza della tradizione religiosa in un contesto territoriale che si presta perfettamente ad accogliere eventi di grande valore simbolico e culturale.

Il Corteo dei Re Magi, pur essendo alla sua prima edizione, si propone di diventare un appuntamento fisso per la comunità locale e per i tanti visitatori che desiderano immergersi in un’esperienza unica. L’evento, reso possibile grazie alla dedizione di volontari e organizzatori, mira a coinvolgere sempre più persone nei prossimi anni, rafforzando il legame tra fede e tradizione.