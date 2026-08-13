Condofuri Marina si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dell’Area Grecanica. Dal 21 al 23 agosto, in occasione della festa patronale dedicata a Maria Santissima Regina Pacis, la Pro Loco Condofuri APS ha costruito un cartellone capace di affiancare ai tradizionali momenti di fede tre serate di musica e spettacolo pensate per coinvolgere pubblici di ogni età.

Ad aprire il programma civile, venerdì 21 agosto alle 21.30, sarà il concerto di Francesco Giannini, tra gli interpreti della musica popolare calabrese che negli anni hanno trovato nelle piazze il proprio palcoscenico naturale. Con la sua fisarmonica e un repertorio che attraversa la tradizione aprendosi a sonorità più moderne, Giannini porterà a Condofuri Marina una serata costruita sul rapporto diretto con il pubblico.

Il giorno successivo, sabato 22 agosto, il clima cambierà completamente con una lunga notte dedicata alle sonorità reggae. Alle 21.30, in Piazza Regina Pacis, saliranno sul palco Ness1, Natale Vadalà, Franco Licani e Mad Simon, dj e producer del collettivo reggino Kalafro. A seguire, dalle 22.30, spazio ai Sud Sound System, autentici pionieri del raggamuffin e della dancehall italiana, capaci dalla fine degli anni Ottanta di portare il dialetto salentino dentro il reggae e trasformarlo in un linguaggio riconoscibile in tutta Italia. Una carriera ultratrentennale segnata da brani diventati veri inni generazionali, da «Le radici ca tieni» a «Sciamu a ballare», fino alla produzione più recente.

Gran finale domenica 23 agosto con La Nave Novanta, lo spettacolo itinerante dedicato alla musica e all’immaginario degli anni ‘90. Una grande festa costruita su due piani, con musica, animazione, scenografie e i successi che hanno segnato un decennio. Ad accompagnare tutte le serate sarà anche il Mercatino Notturno, aperto dal 21 al 23 agosto e dedicato ad artigiani, espositori locali e bancarelle. Uno spazio che allargherà la festa oltre il palco, mettendo insieme prodotti, creazioni artigianali, sapori locali e occasioni di incontro.

Dietro il programma c’è il lavoro della Pro Loco Condofuri APS, impegnata nell’organizzazione degli appuntamenti e nella costruzione di una festa capace di richiamare pubblico anche dai centri vicini. In questa direzione si inserisce anche la raccolta fondi promossa per sostenere le luminarie artistiche della Regina Pacis, chiamando cittadini, attività commerciali ed emigrati a contribuire direttamente.