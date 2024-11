L'estate, nonostante il meteo ballerino, è ormai alle porte e con essa non inizieranno i vari appuntamenti con i concerti e i vari spettacoli che animeranno le varie località calabresi. Tra le più attive, al momento, nella programmazione estiva c'è Acri, nel Cosentino, protagonista con nomi di spicco.

Il sipario dell'anfiteatro della città silana si aprirà già domani, 10 giugno, con l'atteso ritorno in Calabria dei Modà, una delle band più amate del panorama musicale italiano. I Modà, guidati dal carismatico Kekko Silvestre, hanno conquistato il cuore del pubblico con le loro melodie contagiose e i testi che toccano le corde dell'anima. L'ultima volta che si sono esibiti in Calabria risale al 2013, all'Arena Magna Graecia di Catanzaro. L'appuntamento acrese, che si terrà all'anfiteatro, fa parte di una manifestazione musicale organizzata dall'imprenditore locale Giuseppe Belsito, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Acri e con il prezioso supporto di un gruppo di imprenditori del posto.

A calcare il palco dell'anfiteatro di Acri, durante questa stagione dei concerti, ci saranno grandi nomi della musica italiana. Tra di essi, spiccano Fabri Fibra il prossimo 6 agosto, Gigi D'Alessio, che si esibirà il 11 agosto, e Piero Pelù, il 19 agosto. Tali eventi fanno parte della rassegna "Festival d'estate".

Ma i cancelli dell'anfiteatro si apriranno anche per un'altra rassegna che vede l'amministrazione comunale in collaborazione con la "Dedo Eventi" del promoter Alfredo De Luca, protagonista anche della kermesse che si svolgerà al Teatro dei ruderi di Cirella a Diamante.

Già fissato per il prossimo 4 agosto l'appuntamento teatrale con il duo formato da Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli nello spettacolo estivo “Ancora?!” con i maestri Ugo Gangheri e Carletto Di Gennaro. La tappa acrese rientrerà nella programmazione del Tirreno Festival. Mentre per il 10 agosto è previsto il concetto di Luigi Strangis.

Ma altri nomi potrebbero aggiungersi, come confermato proprio dal sindaco di Acri Pino Capalbo, il quale nei giorni scorsi ha annunciato su facebook la possibilità di un concetto del seguitissimo rapper Salmo. Al momento sarebbero in corso le trattative per poter organizzare l'evento.