Ventidue anni di vita. Per il centro commerciale "Due Mari" di Maida, nel lametino, è tempo di festeggiare. Di tagliare la torta di compleanno e brindare all'importante traguardo raggiunto con i clienti e i calabresi amanti dello shopping. In occasione dell'anniversario, numerosi sono gli eventi in programma dal 15 al 22 giugno.

A dare il via al ciclo di appuntamenti sarà alle ore 18 di domenica 15 giugno Lucilla, star amatissima dai bambini, che salirà sul palco con il suo coloratissimo show ed un mix di musica, balli e allegria. Il cartellone di iniziative "Compleanno in Musica" proseguirà venerdì 20 Giugno alle 21 con un omaggio a Rino Gaetano in compagnia della cover band "Capofortuna". La band consentirà ai presenti di rivivere le sonorità e le parole di uno dei più amati cantautori calabresi.

Sabato 21 giugno sarà invece il ritmo travolgente di Cecè Barretta a fare incursione nel piazzale esterno del centro commerciale per offrire un momento di inconfondibile sound folk in una serata festosa e dal sapore popolare. Gran finale affidato al concerto dei Tiromancino in programma domenica 22 giugno alle 21. A precedere l'esibizione della band, tra le più apprezzate della scena musicale italiana, sarà alle ore 18 il tradizionale taglio della torta. La serata sarà presentata dal noto conduttore tv Luigi Grandinetti.

“Il centro commerciale "Due Mari" invita grandi e piccini a partecipare a questa settimana di eventi pensata per regalare al territorio momenti di spensieratezza, intrattenimento di qualità e convivialità - si legge in un comunicato diramato dalla struttura -. Tutti gli spettacoli sono gratuiti e si terranno all’esterno, per godere insieme della bella stagione e di una programmazione che mette al centro il piacere di ritrovarsi e condividere emozioni”.