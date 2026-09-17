La due giorni in programma il 10 e 11 ottobre, Furrer e Monteverdi: «Il capoluogo si apre a un nuovo appuntamento capace di unire intrattenimento, creatività e cultura, valorizzando il Polo fieristico e offrendo alle nuove generazioni uno spazio di confronto e partecipazione»

Si è svolta questa mattina, nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili a Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione della Pop Culture Convention (ribattezzata con il nickname “PopCon”). L’evento, in programma per il 10 e 11 ottobre presso Polo fieristico "Giovanni Colosimo" nel quartiere marinaro di Catanzaro, si preannuncia come un appuntamento di rilievo per l'intero territorio, dedicato al mondo dei fumetti, del gioco, del cosplay, della cultura pop e dell'intrattenimento multimediale.

All'incontro con i giornalisti hanno preso parte l'Assessora alle Attività Produttive Giuliana Furrer, l'Assessora alla Cultura Donatella Monteverdi e il Direttore Artistico della manifestazione Sante Mazzei, insieme ai rappresentanti delle realtà partner Nuvola Comics e Primavera Studentesca.

Nel corso dell'incontro con la stampa, la direzione artistica ha svelato il manifesto ufficiale e la mascotte dell'evento, chiamata Joy. Ideata e disegnata dall'artista calabrese Carlo Cid Lauro — matita nota per i suoi lavori con Disney International, Dynamite Comics e Saldapress —, Joy rompe la tradizione delle mascotte antropomorfe raffigurando un bambino dallo stile urban anni '90 con capelli viola e zaino colmo di gadget e fumetti. La figura vuole rappresentare la passione originaria che accomuna ogni collezionista, lettore e videogiocatore, rendendo al contempo un omaggio stilistico alle opere di Akira Toriyama.

Ad aprire gli interventi è stata l'Assessora alle Attività Produttive Giuliana Furrer, che ha espresso forte orgoglio per la scelta di Catanzaro come sede della manifestazione e ha ringraziato la Fondazione Politeama per l’impresa profuso nella gestione del PalaColosimo. L’assessora ha evidenziato come l'iniziativa si rivolga a un pubblico ampio e trasversale, capace di abbracciare tanto i giovani quanto i grandi appassionati della cultura pop. Furrer ha inoltre rimarcato il valore strategico del PalaColosimo, struttura in grado di restituire grande attrattività al territorio tanto da convincere gli organizzatori a spostare nel capoluogo eventi finora svolti in altre città.

Successivamente, l'Assessora alla Cultura Donatella Monteverdi ha iscritto la convention all'interno di una chiara visione strategica, evidenziando come l'iniziativa si colleghi a un percorso strutturato legato al fumetto e alla cultura nerd. Monteverdi ha poi sviluppato un'ampia riflessione sul rapporto tra le nuove generazioni, la creazione artistica e l'impatto dell'intelligenza artificiale, citando il dibattito internazionale sui rischi di una tecnologia priva di controllo. L'Assessora ha posto l'accento sulla necessità di non cedere a chiusure ideologiche ma di sviluppare un solido pensiero critico. Secondo Monteverdi, se finora la sola competenza tecnica ha garantito un vantaggio ai nativi digitali, l'avvento dell'IA impone una svolta: il vero elemento differenziante per gli studenti e i giovani sarà la capacità di analizzare e interrogare criticamente la tecnologia, evitando un'adesione passiva agli strumenti digitali.

Raccogliendo le sollecitazioni sul tema dell'intelligenza artificiale, il Direttore Artistico Sante Mazzei ha spiegato le ragioni che hanno guidato le scelte grafiche dell'evento, rivendicando la decisione di affidare la locandina e il character design a un artista in carne ed ossa. Pur non demonizzando la tecnologia e auspicandone un impiego utile per l'uomo, il Direttore Artistico ha ribadito la centralità del lavoro umano nel settore culturale. Spostando l'attenzione sull'impianto della fiera, Mazzei ha spiegato l'origine del soprannome "PopCon" e la scelta dell'estetica fluo ispirata agli anni '90. Il Direttore Artistico ha elogiato la disponibilità del Polo fieristico di Catanzaro, evidenziando l'importanza di disporre di spazi espositivi adeguati per manifestazioni di ampio respiro. L'evento vedrà infatti la presenza di una vasta area commerciale con espositori da tutta Italia, un'Artist Alley con illustratori e fumettisti. Il programma offrirà diverse sezioni dedicate agli spettacoli e un palco centrale su cui si alterneranno incontri, panel e interventi di prestigiosi ospiti d'eccezione, tra cui figurano volti iconici della televisione, del doppiaggio, della musica e del fumetto come Giovanni Muciaccia, Andrea Piovan, Darick Robertson, Roberto Megna, Kasumi Sen e Giorgio Vanni. L'iniziativa si avvarrà inoltre della collaborazione di partner territoriali come Nuvola Comics, per la gestione delle presentazioni legate al fumetto, e Primavera Studentesca, per la promozione di agevolazioni e convenzioni dedicate al pubblico universitario.