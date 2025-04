L’intento è quello di favorire la fruizione di un programma di matinée, ideato appositamente per giovani dai 4 ai 18 anni, al fine di coinvolgerli in un percorso duraturo di educazione al teatro

Il Teatro Politeama di Catanzaro apre le porte al pubblico dei più piccoli grazie ad un calendario di spettacoli pensato per gli studenti che, per la prima volta, sarà curato in diretta collaborazione con le principali compagnie teatrali della città. L’innovativa iniziativa è stata discussa e presentata in occasione di un incontro, presieduto dalla sovrintendente Antonietta Santacroce e dal direttore generale Settimio Pisano, alla presenza dell’assessore alla Pubblica istruzione del Comune Capoluogo, Nunzio Belcaro, dei dirigenti e referenti di alcuni istituti comprensivi cittadini e degli operatori teatrali. Il Politeama vuole essere davvero “il teatro di tutti” e l’obiettivo condiviso è quello di favorire la fruizione di un programma di matinée, ideato appositamente per le scuole e gli studenti dai 4 ai 18 anni, per coinvolgere i piú giovani in un percorso duraturo di educazione al teatro.

A partire dalle opere liriche che la Fondazione Politeama – grazie alla consolidata sinergia con l’Orchestra filarmonica della Calabria – porterà in scena fin dal prossimo 29 maggio, con le prove generali dell’Aida aperte alle scuole, e nella prossima stagione con “Rigoletto” e “Il Barbiere di Siviglia”, tutti titoli di grande impatto storico e culturale e più immediatamente fruibili anche dal pubblico giovane.

Il calendario allestito dalle compagnie catanzaresi, con riferimento ad argomenti di particolare interesse e rilievo per gli alunni, sarà inoltrato a tutti gli istituti scolastici del territorio entro i primi giorni del mese di settembre, con l’indicazione dell’età suggerita per il pubblico a cui si rivolgono i singoli spettacoli e la presentazione di trailer. Questo per consentire una scelta consapevole da parte degli istituti scolastici, nei tempi adeguati per garantire una programmazione delle attività per ciascun plesso.

Si parte a ottobre 2025 con “L’ultimo Appuntamento” di Romina Mazza, a cura di Acli Catanzaro Nuova Scena - La Compagnia di Irene, ispirato al tema del femminicidio e presentato da Salvatore Conforto; a novembre "Rigoletto", opera di Giuseppe Verdi, a cura del teatro Politeama; a dicembre andrà in scena il divertente musical “Il segreto del ghiaccio – Frozen”, proposto da Moveinart e illustrato da Maddalena Ascione e Gianluca Galati; a gennaio “Giovanni e Paolo - gli antieroi”, prodotto da Teatro Incanto/Il Comunale, a cura di Francesco Passafaro, che offrirà un momento di dibattito sulla legalità. A febbraio, mese del Carnevale, spazio alla commedia dell’arte e a “Giangurgolo” portata in scena dalla neonata Compagnia Stabile di Catanzaro, Daratos, coordinata da Giovanni Carpanzano. Compagnia che porterà sul palco ad aprile “Le Sedie”, per riflettere con gli studenti sul patriarcato. Nel mezzo, a marzo, ancora la lirica del Teatro Politeama con "Il barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini, mentre l’appuntamento finale a maggio sarà con “Rumori fuori scena”, un testo che vuole parlare ai giovani di lavoro, mobbing e stalking, sempre a cura di "Daratos" insieme alla Scuola di teatro Enzo Corea - Edizione Straordinaria di cui fanno parte Claudia Olivadese e Pasquale Rogato.

Favorire la crescita del pubblico del domani, ma anche promuovere un dialogo più stretto e continuativo tra compagnie teatrali e scuole del territorio, stimolando al contempo, la curiosità verso il mondo della recitazione. Con questi propositi, il management della Fondazione Politeama prosegue nella più ampia strategia mirata ad arricchire la propria offerta culturale, a creare nuove reti e a contaminare il territorio. Proposte che vanno nella direzione di offrire un sostegno concreto alle compagnie di Catanzaro, per un progetto condiviso e unitario di crescita che coinvolge le migliori espressioni artistiche del territorio e le istituzioni scolastiche che potranno selezionare le uscite didattiche già con l'inizio dell'anno scolastico.