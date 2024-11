Il popolare chef, conduttore di Gambero Rosso Tv e idolo dei social, sarà in Calabria il 24 giugno per il Joy Festival insieme a Roy Paci, Bunna degli Africa Unite, Pau dei Negrita e Davide Shorty

Un festival per coniugare eccellenze alimentari e cultura, identità e tradizioni, tra dj set, feste, arte e cultura. È il Joy Festival, evento giunto alla terza edizione e organizzato dall’associazione culturale Alegria, che animerà le serate di Castrovillari dal 21 al 25 giugno.

Un programma ricco, che sui social è stato presentato anche dalla videoricetta della ‘mbosta di Castrovillari, il tipico panino con il pane di Cerchiara rivisitato in questa ricetta con cipolla bianca, peperoni, primo sale e pomodorini. A presentarlo nell’annuncio della sua partecipazione al festiva lo chef Max Mariola, che non ha nascosto la sua emozione: «Mi sento uno studente fuorisede. Mi è arrivato il pacco dalla Calabria». Nel video, lo chef che sarà protagonista domenica 25 giugno con un attesissimo show cooking prepara il panino tipico aggiungendo il suo tocco e valorizzando i profumi e i sapori calabresi: “Sentite che profumo, qualsiasi cosa che arriva dalla Calabria è forte, c’ha sapore”. Il panino è fatto con due fette di pane di Cerchiara dell’azienda Vito Elisa, la cipolla bianca di Castrovillari dell’azienda “Cavoli miei”, la sopressata e il formaggio Dolce campo della società agricola Campotenese, i pomodorini datterini idroponici dell’azienda Franzese, arricchiti dall’olio Diana di Saracena e il peperone e l’immancabile peperoncino a km0 di alcuni produttori locali.

Joy Festival, i concerti e gli spettacoli: attesa per Roy Paci e Pau dei Negrita

Si parte mercoledì 21 giugno a Campotenese, con le visite programmate, gli appuntamenti culturali e l’Holi Party della sera, a partire dalle 18.30 Giovedì 22 giugno si approda a Castrovillari: alle 19 l’aperitivo con Davide Shorty, il dj set di Zingabeat e il live di Davide Shorty alle 21.30. Spazio all’arte venerdì 23 giugno, con la mostra di fotografia “L’arte dell’immagine” e l’appuntamento con la visual artist Chiara Croce, Comics e Doodle Art premiata da RedBull. Concerti e serata dedicati al reggae, con l’aperitivo delle 19 e il dj set serali di Bunna, storico frontman degli Africa Unite.

Sabato 24 giugno dopo gli appuntamenti del pomeriggio un grande evento serale: alle 21.30, in consolle ci sarà una delle leggende del rock italiano, Pau dei Negrita. Il frontman dello storico gruppo salirà in consolle per il Zona Bastarda Dj Set, facendo ballare e scatenare tutti i fortunati che parteciperanno alla serata. Ultima giornata domenica 25 giugno a Castrovillari: alle 16 l’appuntamento con Denis Strickner, travel coordinator di WeRoad, per arrivare all’attesissimo showcooking delle 19 con Chef Max Mariola. Alle 21.30, la chiusura del festival con il “Toda Joia” Party e il dj set di Roy Paci.