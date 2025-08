Cresce l’attesa per la tappa di Bova, nel cuore dell’Area Grecanica reggina, del Premio Letterario Caccuri. La tappa è fissata per sabato 2 agosto, alle 21.00, nel Giardino delle Parole del Museo Rohlfs, con una serata divisa in due momenti: la presentazione del libro "Benito. Storia di un italiano" di Giordano Bruno Guerri, e a seguire lo spettacolo Il viaggio dei Bronzi di Riace, firmato da Daniele Castrizio, Fulvio Cama, Saverio Autellitano, con la partecipazione di Paolo Di Giannantonio e Annalisa Insardà.

Il primo intervento sarà dedicato all’ultima pubblicazione di Giordano Bruno Guerri, edita da Rizzoli, incentrata sulla figura di Benito Mussolini. A discuterne con l’autore sarà il giornalista Franco Laratta, direttore di LaC News 24.

A seguire, lo spettacolo sui Bronzi proporrà una narrazione in cui si alterneranno voce, musica e immagini: Castrizio si occuperà delle orazioni storiche, Cama eseguirà le musiche originali ed i testi inediti, Autellitano curerà il supporto visuale. La conduzione sarà affidata a Paolo Di Giannantonio, volto noto del giornalismo RAI, mentre Annalisa Insardà interverrà come attrice.

Secondo il vicesindaco di Bova, Gianfranco Marino, la serata rappresenta una tappa importante del percorso culturale intrapreso dal borgo negli ultimi anni. Il legame con il Premio Caccuri si apre con un’iniziativa inedita che, nelle sue parole, «certifica il livello raggiunto» dal centro grecanico. Marino sottolinea anche il valore della collaborazione instaurata con Adolfo Barone, presidente del premio, e l’opportunità di entrare in un circuito che ha acquisito visibilità nazionale.

«L’evento è costruito su due momenti diversi ma complementari – spiega – ed è significativo che uno di questi sia legato al racconto dei Bronzi. È una scelta coerente con il lavoro che stiamo facendo da tempo sulla nostra identità e sulla valorizzazione culturale del territorio».

Il Premio Letterario Caccuri, giunto alla quattordicesima edizione, è dedicato alla saggistica e si svolge nel borgo di Caccuri, nel crotonese. Negli ultimi anni ha avviato un percorso di avvicinamento itinerante che coinvolge realtà culturali e amministrazioni locali. Prima di Bova, il 1° agosto, sarà Cleto ad ospitare un altro evento collegato alla rassegna.

L’appuntamento nel borgo reggino segna quindi l’apertura di una collaborazione nuova, che punta a rafforzare la rete tra i centri storici calabresi e le grandi manifestazioni culturali nazionali.