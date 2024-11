Iniziano i preparativi per la 57esima edizione del Settembre Rendese, il festival più longevo della Calabria con un cartellone variegato all’insegna della musica e del divertimento. L’amministrazione comunale di Rende insieme al direttore artistico Alfredo De Luca, presenteranno nei prossimi giorni l'evento che abbraccerà il periodo compreso tra il 10 ed il 16 Settembre.

Grandi colpi messi a segno per questa edizione, così come anticipato nei giorni scorsi dal nostro network, a partire dall’unica data in Calabria del rapper Carl Brave, atteso sul palco di via Rossini il 10 settembre per la prima grande serata della kermesse. Il 12 settembre nel Borgo Antico del centro storico di Rende sarà il momento di Marina Rei, cantautrice di indiscusso valore artistico-musicale.

Il 14 settembre, a Piazza Matteotti di Commenda, sarà l'ora di Dani J, noto artista di fama mondiale che spazia il suo repertorio tra Bachata e musica pop. Lo spagnolo vanta milioni di visualizzazioni sulle maggiori piattaforme web. Il 15 settembre spazio alla musica musica e al mistero di Myss Keta che è pronta ad infiammare il palco di Piazza Kennedy (Museo del Presente).

«Sarà il Settembre Rendese che guarderà con maggiore attenzione ai giovani - scrive in una nota il direttore artistico Alfredo De Luca -, coloro che hanno bisogno di coltivare e tutelare i propri sogni».

«Se lo scorso anno è stato il festival della ripartenza quest’anno sarà la festa della ripartenza - dice il sindaco di Rende Marcello Manna - con una serie di eventi che confermerà la nostra città come una delle più attive sul territorio regionale».