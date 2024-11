Piccole e grandi località si animano con stand enogastronomici, incontri e musica dal vivo: da oggi fino al 10 novembre tanti gli appuntamenti da non perdere per gli amanti di questo frutto

Le sagre della castagna in Calabria rappresentano un appuntamento annuale atteso e imperdibile, soprattutto per chi ama le tradizioni. In autunno, piccole e grandi località si animano, ospitando migliaia di visitatori che prendono parte alle sagre e alle feste della castagna per provare specialità a base di questo frutto secco, godendo dell'evento tra cibo, cultura e valorizzazione del territorio. Caldarroste, castagne crude, dolci a base di castagna, il prodotto autunnale può essere assaggiato in tutte le sue forme. Ma non solo. Ogni sagra infatti offre anche varie tipologie di attività e tradizioni, per un viaggio nella cultura regionale, che passa principalmente dalla gastronomia locale senza dimenticare l'artigianato, la storia, la musica, e la natura. Qui ve ne elenchiamo alcune tra le più note e longeve della regione.

Il 18 e il 19 ottobre a Carpanzano

Iniziamo la lista delle nostre sagre con quella di Carpanzano, nel Cosentino, che quest’anno taglierà il traguardo della 18a edizione. Il weekend del 18 e 19 ottobre si prospetta ricco di attività, tra assaggi tipici e tradizioni. Venerdì 18 ottobre a sancire l’inizio dell’edizione 2024 della sagra delle castagne a Carpanzano sarà, alle 18:00, il taglio del nastro, seguito dall’apertura degli stand gastronomici che animeranno entrambe le giornate dell’evento. Per le 21:30 è previsto invece l’atteso concerto di Cosimo Papandrea. Sabato 19, a partire dalle 9:00 ci sarà la dimostrazione sulla sgusciatura delle castagne con metodi antichi nei castagneti, vicino il centro abitato, mentre gli stand gastronomici apriranno alle 9:30. Dalle 14:00 spazio alle danze e alla tradizione con il laboratorio di danza tradizionale del Reventino-Savuto a cura dell’Associazione Felici & Conflenti – suoni e canti tradizionali itineranti, ospiti ormai di casa alla sagra. Nel pomeriggio taglio della torta per festeggiare i 18 anni della sagra, e alle 17:00 lo spettacolo musicale “Calabria Pop”. A chiudere la 18a edizione della sagra saranno i Camaleonti in concerto, alle 22:00, seguiti dallo spettacolo pirotecnico di mezzanotte. Durante le due giornate sarà possibile degustare le tradizionali caldarroste.

Dal 25 al 27 ottobre a Fagnano Castello

Sarà un programma ricco, già reso noto, quello che caratterizzerà il cartellone degli eventi della 39a edizione della Festa della Castanicoltura di Fagnano Castello, evento di fama regionale e nazionale con fiera dell’artigianato, stand gastronomici, intrattenimento per grandi e bambini, musica e attività. La manifestazione prenderà una nota ancora più interessante grazie alla conferenza sul castagno e sulla sostenibilità agroalimentare, e alla possibilità di visitare i musei del paese: il museo “Parrocchiale Immacolata concezione sez di San Lauro” e il museo della civiltà contadina e del castagno di Fagnano. Venerdì 25 ottobre si darà inizio alla tre giornate con il concerto di Massimo Ferrante Trio, dalle 21:00. Sabato 26 ad animare l'evento ci penseranno i giochi di Joca Calabria, la musica dei giganti di Taurianova e del trio itinerante del maestro Luigi Stabile, che replicheranno anche per domenica 27. Nel pomeriggio, alle 17:00, è previsto il convegno "Montagna, castanicoltura e sviluppo sostenibile", mentre alle 21:00 ci sarà il concerto di Ylenia Cuzzolino e Taranta Nova. Oltre alle attività di giochi e musica durante la giornata, chiuderà l'evento il 27 ottobre, il concerto de La Grill band e le Calabriselle, alle 20:00. A dare il via ufficiale al festival saranno gli spettacoli che si svolgeranno a San Lauro sabato 19 ottobre.

Dall'1 al 2 novembre a Casali del Manco

Arriva con il ponte di novembre la sagra della castagna anche in località Serra Pedace, che ricade nel comune di Casali del Manco, in provincia di Cosenza. L'evento, promosso dal Comune, arriva quest'anno alla sua 32a edizione, e come sempre metterà il proprio focus, come da oltre tre decenni a questa parte, sui gusti autentici che parlano del territorio. Un momento dell'anno che nell'area cosentina è molto atteso, vista la storicità della manifestazione. Per l'edizione dell'autunno 2024, la sagra della castagna di Serra Pedace si svolgerà venerdì 1 e sabato 2 novembre, permettendo così anche agli emigrati del luogo di prendere parte all'evento, che si svolgerà anche per quest'anno nella cornice di Piazza Vittorio Veneto.

Il caratteristico borgo cosentino si animerà per il primo weekend di novembre grazie a degustazioni di piatti tipici, caldarroste e passeggiate tra i castagneti, musica e canti tradizionali, per un'atmosfera in pieno stile autunnale.

Dal 6 al 10 novembre a Sant'Agata di Esaro

Tra le più note, poiché la più longeva in Calabria, arriva dal 6 al 10 novembre la sagra della castagna di Sant'Agata D'Esaro, la cui prima edizione risale al 1975. Cinque giornate di festa tra eventi culturali, tradizioni, musica e divertimento per festeggiare la castagna e i primi 50 anni di questa sagra organizzata nel paese collocato nell'Alta Valle dell'Esaro. Anche per quest'anno ritorna il Concorso artistico-letterario destinato alle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto di San Sosti- Malvito e dell’IIS Roggiano Ls Iti Itc IPsia Sant’Agata, che avrà come tematica la "Castagna Fashion Week". La presentazione dei lavori e la successiva premiazione si svolgeranno venerdì 8 novembre alla presenza della giuria che esaminerà i lavori e di tutte le classi partecipanti. Street food a base di castagna e di specialità calabresi e buon vino, si sposeranno perfettamente con spettacoli itineranti, econcenti etnofolk popolari e attività tra cultura, storia e tradizione. Tra i concerti organizzati durante le cinque giornate ci saranno gli Amakorà, e gli Hosteria di Giò. Per il 10 novembre è prevista invece la presenza dei giganti di Varapodio di Reggio Calabria.

Dal 7 al 10 novembre a Cotronei

Meno longeva delle altre in Calabria, ma non per questo meno seguita, dal 7 al 10 novembre a Cotronei, in provincia di Crotone, si svolgerà la 15a edizione della sagra della castagna, un viaggio tra spettacoli musicali itineranti, teatro e fotografia. Nella prima giornata del 7 novembre, alle ore 20:30, i visitatori potranno seguire, presso il teatro comunale di Cotronei, Dante c’ha patutu”, una rappresentazione teatrale interpretata e curata dai ragazzi di Jure Vetere di San Giovanni in Fiore. E anche per quest'anno verrà riproposto il concorso per il dolce a base di castagna più buono,che sarà scelto da una giuria composta dai pasticceri locali durante l’ultima serata di chiusura della sagra. Inoltre sempre nell'ultima giornata, ci sarà per le vie del paese il tradizionale corteo con balli e canti popolari grazie al gruppo folk Magna Graecia, che arriverà fino a Piazza della Solidarietà. Ad arricchire il programma ci sarà la seconda edizione del Concorso fotografico amatoriale, che premierà la foto autunnale più emozionante.

Dall'8 al 10 novembre a San Donato di Ninea

Musica, balli e la castagna come protagonista indiscussa della serata saranno i temi principali della 33a edizione della Festa d'Autunno "Sagra delle Castagne", che si svolgerà a San Donato di Ninea, alle pendici del Cozzo del Pellegrino, in provincia di Cosenza. Uno tra i borghi più belli della Calabria, nel Parco Nazionale del Pollino, vi accoglierà dall'8 al 10 novembre per un intero fine settimana con i suoi suggestivi panorami, tra castagneti e alte cime, e un caratteristico centro storico che potrete visitare, una volta che sarete arrivati a 720 metri sul livello del mare. La 33a edizione della sagra della castagna a San Donato, molto attesa e non solo dai sandonatesi, sarà anche occasione per passare un week end tra gruppi folkloristici, musica etno-popolare, artisti di strada, e cortei storici, che si snoderanno per le tre giornate in giro per le vie del centro. Ma soprattutto da numerosi stand enogastronomici, dove sarà dato ampio spazio ai prodotti tipici del territorio, a partire ovviamente dalle castagne locali.