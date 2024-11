Il tour estivo di Noemi continua e la cantautrice porterà tutta la sua carica live a San Marco Argentano (Cosenza). L’appuntamento è atteso per domenica 4 agosto 2024 in Piazza Stazione. La cantautrice ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con “Non ho bisogno di te” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo in rotazione in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un brano che canta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda, famelici di vita. Il videoclip del singolo, diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv.

Le tappe del tour

Dopo la partenza dalla Valposchiavo (Svizzera), il tour estivo di Noemi farà a San Marco Argentano ( (domenica 4 agosto 2024, Piazza Stazione), a Bellegra (Roma) (giovedì 8 agosto 2024, Piazza del Municipio), ad Adrano (Catania) (venerdì 9 agosto 2024, Piazza Umberto), a Roseto Capo Spulico (Cosenza) (martedì 13 agosto 2024, Lungomare degli Achei), a Tortoreto Lido (Teramo) (giovedì 15 agosto 2024, Lungomare Rotonda Carducci), a Lucera (Foggia) (venerdì 16 agosto 2024, Lucera Music Lights Festival), a Ischitella (Foggia) (sabato 17 agosto 2024, Estate Ischitelliana), a Francavilla Fontana (Brindisi) (lunedì 19 agosto 2024, Piazza Giovanni XXIII), ad Anagni (Frosinone) (mercoledì 21 agosto 2024, Piazza Cavour), a Montesilvano (Pescara) (giovedì 22 agosto 2024, Arena del Mare), a Livorno (sabato 24 agosto 2024, Terrazza Mascagni), ad Aiello del Friuli (Udine) (sabato 31 agosto 2024, Palmanova Village), a Trasacco (Aquila) (domenica 1° settembre 2024, Piazza Matteotti), a Cerignola (Foggia) (lunedì 9 settembre 2024, Piazza Duomo), a San Fratello (Messina) (martedì 17 settembre 2024, Piazza Convento), a Monti (Sassari) (venerdì 20 settembre 2024, Spazio G. Mameli), ad Aymavilles (Aosta) (domenica 22 settembre 2024, Festival Musicastelle Località Ozein, 14:00), a Riccia (Campopassa) (sabato 28 settembre 2024, Piazza Umberto I), a Ugento (Lecce) (domenica 29 settembre 2024, Ugento in Festa), a Cupramontana (Ancona) (sabato 5 ottobre 2024, Piazza Cavour), per concludersi a Poggio Imperiale (Foggia) (domenica 6 ottobre 2024, Piazza Imperiale).