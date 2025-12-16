Il cantautore genovese, dopo un anno ricco di successi, ha annunciato una nuova serie di concerti pieni di energia, emozioni e partecipazione, e che promettono di far vibrare i cuori dei fan con il sound unico e l’intensità che da sempre lo contraddistinguono

In attesa delle date del nuovo tour nei palazzetti, previsto per la fine del 2026, Alfa è pronto a riportare la sua musica dal vivo in giro per l’Italia la prossima estate e arriverà anche in Calabria, più precisamente a Cirò Marina (Kr) per l’edizione 2026 del KrimiSound Festival, dove si esibirà il prossimo 17 agosto all’Arena Saracena. Il 2025 è stato per lui un anno straordinario, segnato da un susseguirsi di traguardi che hanno confermato il suo ruolo tra i protagonisti della nuova scena cantautorale italiana: un tour estivo seguitissimo, un tour europeo tutto esaurito che ha portato la sua musica oltre i confini nazionali e un tour nei palazzetti completamente sold out, testimonianza di un successo in continua crescita.

Dopo un anno ricco di successi, il giovane cantautore genovese ha annunciato le prime date del suo tour estivo: una nuova serie di concerti che si preannuncia come un’esplosione di energia, emozioni e partecipazione, e che promette di far vibrare i cuori dei fan con il sound unico e l’intensità che da sempre lo contraddistinguono. Un appuntamento imperdibile per chi ha seguito la sua ascesa e per chi desidera vivere, ancora una volta, la magia della sua musica dal vivo.

Tra i giovani autori più promettenti del panorama musicale italiano, Alfa è un cantautore genovese, classe 2000. Con oltre 300mila iscritti al canale YouTube e 1.1 milioni di follower su TikTok, conta oltre 140 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre 354 milioni di stream su Spotify e più di 23 milioni di stream su Apple Music. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 585mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Nel 2021 è stato candidato ai Nastri d’argento. Ha ottenuto un triplo disco di platino (“Cin cin”, tre dischi di platino (“Testa tra le nuvole, pt.1”, “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole pt.2”) e sei dischi d’oro. I biglietti per il concerto di Alfa al KrimiSound Festival, il prossimo 17 agosto, sono disponibili dalle 14 di oggi, martdì 16 dicembre, su Ticketone e circuiti di vendita abituali.