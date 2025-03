La Hello Music Academy Aps e l’amministrazione comunale di Acri il 22 e 23 marzo ospiteranno una componente della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare che sarà impegnata in due attività correlate.

Gli “Ottoni” svolgeranno una Masterclass di due giorni per i giovani studenti di tromba, corno, trombone e tuba con i quali verranno affrontati aspetti tecnici e interpretativi dell’esecuzione musicale.

A conclusione del percorso didattico, domenica 23 marzo alle ore 18.30, l’ensemble dell’Aeronautica, arricchito dalle percussioni, offrirà un concerto aperto a tutti a Palazzo Sanseverino-Falcone.

Per le dimensioni contenute, il Quintetto di Ottoni è favorito a rappresentare musicalmente l’Arma Azzurra in contesti raccolti come i magnifici borghi del nostro Belpaese: Faleria e Collevecchio nel Lazio, Introdacqua in Abruzzo, Radicofani in Toscana sono alcuni dei piccoli paesi dove i nostri si sono esibiti. Inoltre la formazione ha partecipato alla prima Stagione Concertistica residenziale: “Concerti all’Hangar 44” nell’aeroporto dell’Urbe di Roma in occasione del Centenario della Forza Armata nel 2023.

Importante il contributo alla crescita professionale dei giovani musicisti: nel 2024 hanno realizzato una masterclass a L’Aquila, che ha coinvolto i ragazzi del Conservatorio Statale Alfredo Casella, sia individualmente che in formazione di Quintetto. Sul territorio calabrese, l'Aeronautica è presente a Montescuro e a Isola Capo Rizzuto con la 132^ Squadriglia Radar Remota.

Per le celebrazioni del 65° delle Frecce Tricolore, L’Aeronautica ha inoltre organizzato a Reggio Calabria l’"Air Show Cieli Blu Reggio Calabria".

Il “Quintetto di Ottoni e Percussioni” è così composto:

Tromba - Maresciallo di Prima classe Angelo Zanfini

Tromba - Maresciallo di Prima classe Daniele Colossi

Corno francese – Primo luogotenente Remo Izzi

Trombone - Primo Luogotenente Matteo Guarino

Tuba - Maresciallo di Prima classe Antonino Meccia

Percussioni - Maresciallo di Prima classe Alessandro Palermo.



Alcuni dei titoli in programma per il concerto sono:

-W. A. Mozart Eine kleine Nachtmusik

-A. Piazzolla la suite opera-tango Maria de Buenos Aires

-E. Morricone Nuovo Cinema Paradiso

-Queen Bohemian Rapsody