Ad aprire il cartellone il giovane musicista pugliese. Appuntamento il 7 febbraio al Centro studi musicali Verdi. Gli altri eventi si terranno sia in altri luoghi simbolo del centro storico sia all’interno delle aziende

Prenderà il via sabato 7 febbraio 2026 alle ore 19.00, presso la sala concerti del Centro studi musicali “G. Verdi” di Corigliano Rossano, la XXI edizione de “La Città della Musica”, storica rassegna musicale che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del territorio. Ad aprire il cartellone sarà il concerto del giovane musicista pugliese Flavio D. Tozzi.

Con 21 edizioni e oltre 380 concerti realizzati, la manifestazione rappresenta un traguardo di assoluto prestigio. Anche quest’anno la rassegna proporrà concerti di musica classica e jazz, con solisti, ensemble e orchestre provenienti da tutta Europa. Gli eventi si svolgeranno non solo nella storica sala concerti del Centro Studi Musicali “G. Verdi”, ma anche nei centri storici della città, con l’obiettivo di valorizzarne il patrimonio architettonico e paesaggistico.

La ventunesima edizione

La ventunesima edizione si caratterizza per una programmazione aperta anche a proposte multidisciplinari, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico eterogeneo a generi musicali diversi, mantenendo sempre un alto livello artistico e culturale. Come da tradizione, sono inoltre previsti i concerti in azienda e nei luoghi di lavoro, grazie alla collaborazione dei numerosi partner che da anni sostengono l’iniziativa. Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito.

Il concerto di apertura

Il protagonista della serata inaugurale, Flavio D. Tozzi (nato a Taranto nel 2005), è un talento pluripremiato che ha già ottenuto riconoscimenti prestigiosi come il V posto al Premio Venezia presso il Teatro La Fenice. Il programma previsto per la serata include:

L.V. Beethoven: Piano Sonata No. 26 in Eb major, Op. 81a "Les Adieux"

J. Brahms: Variationen über ein Thema von Paganini, Op. 35 - Book II

F. Liszt: Après une lecture de Dante: Fantasia quasi Sonata

L'evento è organizzato dal Centro Studi Musicali “G. Verdi” in collaborazione con la Pro Loco Rossano “La Bizantina” APS e l'A.C.A.M. Beethoven di Crotone, con il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano.