Mercoledì 4 gennaio ore 19, negli spazi della galleria Gaia, in via Galeazzo di Tarsia 22, a Cosenza Vecchia, “Il filo di Sophia”, come preview di Aghia Sophia fest 3, organizza una serata di riflessione e festa in compagnia dello scrittore Vanni Santoni, fiorentino classe 1978, autore di diversi libri e giornalista apprezzato.

Con Santoni che, sin da giovane, alla fine degli anni ’90, ha militato nel movimento della Free Tekno e dei rave, si discuterà, anche alla luce dei recenti provvedimenti governativi repressivi, della profondità controculturale, politica e sociale della scena rave, della logica anti-capitalistica del free party, di come attraversare e ripensare lo spazio pubblico, emancipandosi da divieti e pregiudizi, consapevoli che tutte le forme (artistiche e non) di vita meritano piena libertà d’espressione e rispetto, nonostante le classi egemoni provino a tacitarne alcune per paura che possano modificare il comodo e omologante status quo.

A discutere con l’autore Silvia Cosentino e Giuseppe Bornino del collettivo “Il filo di Sophia” che, già 8 anni fa, in Unical, aveva ospitato lo scrittore fiorentino. La serata sarà impreziosita da installazioni sonore e due live set di musica tekno curati da mek.deng e maks, apprezzati giovani djs della scena cosentina. Il tutto, nell’artistico scenario del nuovo allestimento della galleria Gaia, con opere di Ivana Russo, Francesco Bozzo e Diego Mazzei. L’ingresso sarà, ovviamente, libero e gli utenti avranno la possibilità di gustare i prodotti del Panificio Occhiuto di Cosenza Vecchia.

Vanni Santoni scrive sulle pagine culturali del «Corriere della Sera» e sul dorso toscano dello stesso giornale. Ha pubblicato racconti, saggi e reportage su «Internazionale», «Linus», «il manifesto», «Mucchio Selvaggio», «Vice», «Orwell», «Le parole e le cose», «Nazione Indiana», «Carmilla», «Nuovi Argomenti», «Alfabeta2», «minima&moralia», «Rolling Stone», «pagina99» e in varie raccolte. Ha dato alle stampe (e sono solo alcuni dei suoi lavori) “Gli interessi in comune”, Feltrinelli 2008; “Se fossi fuoco arderei”, Laterza 2011; “Muro di casse”, Laterza 2015; “La stanza profonda”, Laterza 2017; “I fratelli Michelangelo”, Mondadori 2019; “La verità su tutto”, Mondadori 2022.