La festa dei Calabresi a Toronto 11 novembre

Una festa in un giorno specifico, quello di San Martino, per celebrare le radici con la Calabria e con tutti i calabresi che vivono e che lavorano oltreoceano. Si terrà nella serata di San Martno, nei locali del Columbus Centre di Toronto, la “Festa Calabrese” organizzata da The Heritage Calabria.

Un momento di grande condivisione, arrivato alla quarta edizione, che vede generazione di calabresi all’estero incontrarsi insieme per celebrare l’amore e i legami con la propria terra. Si terrà al Columbus Center a partire dalle ore 18:00, tra musica, cibo e piatti della tradizione calabrese e degustazioni di vini, sarà un evento dove generazioni di calabresi si ritrovano tutti insieme per rendere omaggio alla nostra regione. Una vera festa per stare uniti, tra storie di chi è emigrato in cerca di un futuro migliore, di professionisti realizzati, di imprenditori e di chi sogna una Calabria migliore di come l’ha lasciata anni fa.

Durante la serata, che vedrà la presenza di imprenditori, musicisti, prodotti tipici provenienti dalla Calabria e ospiti come il blogger Wlady Nigro di Calabria Food Porn e Pino Gigliotti, conduttore di LaC Tv, ci sarà lo spazio per celebrare la Calabria in tutte le sue sfumature, le sue ricchezze gastronomiche e i suoi borghi. Una serata a base di peperoncino, vino e convivialità, creando un ideale ponte tra Toronto e la Calabria grazie all’impegno di chef Luciano Schipano, natio di Soverato ma ormai oltre oceano da anni, e dell’intera associazione The Heritage Calabria.