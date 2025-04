Crotone, Corigliano Rossano e Cosenza sono pronte a volare nelle incantate notti d’oriente. Arriva la magia di “Aladin”, il musical per grandi e piccini, scritto dalla penna di Stefano D’Orario con le musiche di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian.

Diciotto musiche originali dei Pooh, la direzione musicale di Enrico Galimberti, le coreografie di Ilenia De Rosa, la regia e direzione artistica di Luca Cattaneo: il musical “Aladin”, prodotto dalla Compagnia dell’Ora, andrà in scena venerdì 4 aprile, ore 20.30, al Teatro comunale Vincenzo Scaramuzza di Crotone, per la Rassegna “Crotone…Voglia di Teatro”; sabato 5 aprile, ore 20.30, al Cinema Teatro Metropol di Corigliano Rossano con la “Rassegna L’Altro Teatro On-Stage Metropol”, inserita nell’ambito della Stagione “Il Teatro si fa in tre” del Comune di Corigliano Rossano; domenica 6 aprile, ore 18.00, al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza per la “Rassegna L’Altro Teatro”. Lunedì 7 aprile, ore 9.30, il musical andrà in scena, in esclusiva, al Teatro Rendano per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Rassegne, curate da Gianluigi Fabiano, co-finanziate con “risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Distribuzione Teatrale” della Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura” e realizzate con il contributo delle amministrazioni comunali di Crotone, Cosenza e Corigliano Rossano.

Tra i palazzi e i vicoli dell’antica Bagdad, le vite di due persone molto diverse tra loro sono destinate a intrecciarsi. Da una parte l’unica erede al trono, la giovane e ribelle principessa Jasmine (Angela Ranica), costretta a maritarsi senza amore per dare continuità al Sultanato; dall’altra il giovane Aladin (Eugenio Grandi), astuto ladruncolo dal cuore d’oro e “dall'anima pura”, perennemente braccato dalla legge. Il loro primo incontro è un vero colpo di fulmine. Un idillio però subito spezzato dal malvagio Gran Visir, pronto ad intromettersi ed ingannare entrambi per la sua sete di potere. Sarà il casuale incontro tra Aladin e il Genio della Lampada ad offrire al ragazzo la forza di reagire per tentare di cambiare il suo destino e quello della sua amata.

Una storia di amore e di amicizia, di ribellione e di giustizia, in una cornice fiabesca arricchita da un pizzico di magia, dove i sogni più profondi possono diventare realtà. Nel cast anche un inedito Max Laudadio, nel ruolo del Genio. “Ho deciso di inebriare lo spettacolo di grande magia, per questo ringrazio il prezioso contributo di Antonio Casanova – spiega il regista Luca Cattaneo – per i suoi preziosi effetti speciali ed illusioni, che conferiscono così al Genio grandi poteri, ma anche grandi responsabilità. Un Genio volante, un tappeto volante, un light design avanzato immergono in questo décor un validissimo cast di alta caratura artistica, fortemente ricercato dal sottoscritto”.