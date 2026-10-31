Si chiude con un bilancio di straordinaria partecipazione di pubblico e di un intenso confronto scientifico la presenza dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari alla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum.

Per quattro giorni, gli spazi del Next - ex Tabacchificio hanno visto lo stand dell'Istituto statale afferente al Ministero della Cultura accogliere un flusso ininterrotto di visitatori, operatori di settore, studiosi e comitive scolastiche, attratti da un’offerta promozionale moderna e integrata, animata da un racconto visivo dinamico e dalla narrazione delle eccellenze custodite nei luoghi della cultura tra la Sibaritide e il Crotonese. Di assoluto rilievo è stato l’apporto offerto dal direttore Filippo Demma nei principali tavoli di lavoro istituzionali e scientifici della kermesse salernitana, nei quali l’esperienza gestionale dei Parchi calabresi si è confermata punto di riferimento per l'intero panorama nazionale.

Il programma degli interventi si è aperto nella Sala MIC con il convegno dedicato al “Progetto Fundraising del Ministero della Cultura”, iniziativa pilota nazionale promossa dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, dall'Istituto centrale per la valorizzazione economica del patrimonio e da ALES S.p.A. Nell'ambito del tavolo di confronto con i vertici ministeriali, tra cui Alfonsina Russo, Fabio Tagliaferri, Alessio De Cristofaro e Carolina Botti, i Parchi Archeologici di Crotone e Sibari hanno illustrato le proprie linee strategiche al centro di una selezione tra progetti nazionali, nell'ambito della quale l'Istituto calabrese è stato scelto per beneficiare del supporto operativo di esperti incaricati direttamente dalla struttura ministeriale.

A seguire, la presentazione tecnica condotta dal Direttore Demma insieme all'architetto e progettista Antonio Abbruzzese ha svelato i dettagli dei complessi interventi di restauro e rifunzionalizzazione che hanno interessato la Fortezza di Le Castella ad Isola Capo Rizzuto, restituiti alla fruizione pubblica grazie ad una virtuosa combinazione di interventi conservativi e di accessibilità cognitiva e sensoriale.

Proseguendo nei lavori della kermesse, i Parchi Archeologici di Crotone e Sibari sono stati protagonisti di una doppia sessione di alto profilo. Nella conferenza promossa dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria, condotta insieme alla Direttrice del Parco di Locri, Elena Trunfio, la parola è passata ai giovani ricercatori dell’Università di Bologna impegnati nello scavo di Locri diretto dallo stesso Demma. L'incontro, aperto e sintetizzato nelle conclusioni dal Direttore, ha messo al centro i risultati delle nuove indagini sul campo, evidenziando come la produzione di nuova conoscenza curata dalle giovani generazioni rappresenti la vera linfa per arricchire l'offerta scientifica e incrementare il valore attrattivo dei grandi siti della Magna Grecia.

Subito dopo, la tavola rotonda a cura del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, aperta dal Presidente Alfonso Andria e coordinata dal professor Fabio Pollice, ha messo a confronto l'Istituto calabrese con i direttori dei principali siti autonomi del Centro-Sud. In questo contesto, Filippo Demma ha tracciato le linee del nuovo progetto di valorizzazione di Capo Colonna a Crotone e i modelli di partenariato pubblico-privato già consolidati a Sibari e in fase di applicazione proprio sul territorio crotonese.

“La straordinaria risposta di pubblico e di interesse riscontrata a Paestum conferma la bontà della direzione intrapresa – ha sottolineato il Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, Filippo Demma -. Portiamo a casa la consapevolezza che le nostre comunità e la comunità scientifica nazionale guardano alla Calabria con rinnovata fiducia. Le parole chiave del nostro operato continuano ad essere condivisione e accessibilità, intesa quest’ultima non solo in chiave economica o cognitiva, ma soprattutto fisica e logistica. La vera sfida per il futuro dei nostri grandi attrattori non risiede tanto nella promozione pubblicitaria, campo su cui la Regione Calabria sta svolgendo un lavoro capillare ed encomiabile, quanto nella capacità di fare rete sul territorio per garantire la raggiungibilità dei siti attraverso un potenziamento dei trasporti locali e la costruzione di un’offerta di turismo sostenibile ed esperienziale, che è ciò che i visitatori contemporanei chiedono a gran voce. Desidero esprimere una profonda gratitudine nei confronti del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli - ha aggiunto il Direttore - e della Direttrice del Dipartimento Valorizzazione, dottoressa Alfonsina Russo, per il costante sostegno e per la visione strategica che pone la tutela rigorosa e la capacità di generare sviluppo culturale ed economico sullo stesso piano. L'inclusione del nostro Istituto tra le esperienze pilota nazionali per il fundraising ed il confronto sui nuovi modelli di gestione dimostrano che i Parchi di Crotone e Sibari sono oggi un laboratorio di innovazione al servizio della Magna Grecia e dell'intero Paese”.

La riuscita partecipazione alla BMTA riafferma la centralità strategica dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari nelle politiche culturali nazionali, consolidando una visione amministrativa trasparente e scientificamente rigorosa, capace di trasformare il patrimonio archeologico in un vero motore di identità, orgoglio e crescita per il territorio.