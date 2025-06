Grande partecipazione per la tappa di Kiss Kiss Way, andata in scena ieri a Corigliano Rossano, nella suggestiva cornice del Palmeto di Schiavonea. L’evento ha registrato oltre 30mila presenze, tra residenti, turisti e fan.

Sin dall’apertura del Villaggio Kiss Kiss e di Casa Kiss Kiss, il pubblico ha affollato le aree predisposte per incontrare dal vivo le voci della radio. Numerosi anche i visitatori che si sono soffermati al Play Village, dove i partner presenti hanno proposto attività e contenuti per tutte le età.

In serata il concerto gratuito ha visto alternarsi sul palco ben 18 artisti: Noemi, Alexia, Aka 7even, Ermal Meta, Carl Brave, Marco Masini, Michele Bravi, Shade, I Desideri, Mida, Sarah Toscano, Petit, Chiara Galiazzo, Grelmos, Lorenzo Lupo, Les Votives, Cioffi e Napoleone. Gli speaker di Radio Kiss Kiss hanno condotto la serata, presentando gli artisti e coinvolgendo il pubblico con energia e leggerezza.

Tra i presenti anche diversi volti noti e rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, e funzionari della RAI, partner commerciale dell’emittente.

«È andata benissimo – ha dichiarato l’assessore al Turismo Costantino Argentino –. Siamo stati impegnati per una settimana con l’organizzazione. Abbiamo inaugurato il villaggio e poi siamo andati avanti fino all’apertura dei cancelli per accogliere il pubblico accorso per questo spettacolo. Siamo stati felici di ospitare Kiss-Kiss Way nella nostra città».

«L’impatto è stato importante, non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche per le ricadute concrete: molte maestranze e addetti ai lavori hanno soggiornato a Corigliano-Rossano, con arrivi da tutto il Mezzogiorno. Questo evento ha aperto ufficialmente la stagione estiva dei grandi appuntamenti in città – ha aggiunto –. Grazie alla produzione di Kiss Kiss e al loro stile comunicativo, il nome di Corigliano Rossano ha ricevuto una forte visibilità. Nelle ultime 48 ore l’esposizione mediatica è cresciuta notevolmente: stiamo ricevendo molti attestati di stima e ci auguriamo che l’attenzione resti alta anche oltre la serata».

Uno sguardo, infine, al programma estivo: «Il cartellone sarà reso pubblico subito dopo questo evento. È già quasi tutto pronto. Si partirà con il cartellone estivo che continuerà con eventi il 4 e 5 agosto, il 14 e 15 agosto, e poi ancora a fine luglio e a metà agosto sul Lungomare di Lido Sant’Angelo».