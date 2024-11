Una serata in musica, spettacoli teatrali e concerti: sono tanti gli appuntamenti per la serata in Calabria, tra concerti esclusivi, sagre e rappresentazioni teatrali.

La serata calabrese del 20 agosto si preannuncia ricca di importanti appuntamenti ma è quadi d'obbligo uno sguardo al meteo. Tra i principali appuntamenti della serata, spazio alla grande musica a Roseto Capo Spulico, dove si esibirà Ermal Meta. Il cantautore albanese sarà sul palco alle ore 22, presso il Parco qualità della vita.

Un altro evento musicale da non perdere si svolgerà nel Catanzarese, per la precisione a Soverato. La cittadina ionica ospiterà dalle ore 20.00, Rocco Hunt e Raf. Il concerto si svolgerà al campo sportivo Nunzio Marino e ricade nella rassegna Rds Summer festival.

Nel Reggino spazio alla musica dei Nomadi, che si esibiranno a Cittanova nell'ambito del Festival nazionale dello Stocco. Lo stesso gruppo domani si trasferirà per un concerto a Corigliano Rossano, per la precisione in località Piragineti.