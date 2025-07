I festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima di Portosalvo, Patrona di Siderno, si concluderanno col concerto di Nina Zilli la sera dell’8 settembre e il successivo spettacolo di fuochi d’artificio.

L’annuncio è dell’assessore Pietro Sgarlato, delegato a curare gli aspetti organizzativi della fiera e degli eventi a essa connessi, che ha tradotto in fatti la volontà dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni di mantenere elevati standard qualitativi dell’offerta artistica dei concerti dell’otto settembre.

Dopo lo show di Alex Britti della scorsa edizione, dunque, quest’anno si punta sulla cantautrice piacentina, nota al grande pubblico per aver partecipato a quattro edizioni del Festival di Sanremo, aggiudicandosi il premio della critica intitolato a Mia Martini nel 2010 col brano “L’uomo che amava le donne”.

La Zilli, inoltre, è stata giudice di Italia’s Got Talent, conduttrice di “Sogno e son desto” su Rai1 e concorrente dello show “Ballando sotto le stelle”.

Nota per il suo registro vocale da mezzosoprano, non ha mai fatto mistero di ispirarsi a mostri sacri come Nina Simone, Otis Redding, Etta James ed Amy Winehouse e, complice la lunga permanenza negli Stati Uniti, si è caratterizzata stilisticamente per le influenze Rhythm’n’Blues, reggae e soul.

Amata dal grande pubblico ma anche dai cultori della musica di qualità, Nina Zilli è pronta a regalare al pubblico di Siderno, e dei tanti visitatori che accorreranno per la serata finale dei festeggiamenti patronali, un concerto di altissimo livello.