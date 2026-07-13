Si alza domani il sipario della 13a Edizione del LIFF - Lamezia International Film Fest ideato e diretto da Gianlorenzo Franzí. In città sono attesi due grandi nomi internazionali per ritirare il Premio Ligeia alla Carriera: il Premio Oscar Claude Lelouch e il regista britannico Stephen Frears, che ha diretto tanti attori di Hollywood tra cui Meryl Streep, Dustin Hoffman e Julia Roberts.

Tra i protagonisti che prenderanno parte al Lamezia International Film Festival anche attori e registi del grande e piccolo schermo: Massimiliano Gallo, tra gli attori più acclamati del panorama attuale che ha da poco esordito alla regia con La Salita; Lucia Sardo, già candidata ai Ciak d’Oro e ai Nastri d’Argento. I protagonisti delle serie TV più amate dal pubblico come Mare Fuori, L'Altro ispettore, Roberta Valente ed I Cesaroni- il ritorno: Manuele Velo, Alfonso Capuozzo, Erasmo Genzini, Adriano Pantaleo, Flavia Gatti, Biagio Musella, Alessio Vassallo, Silvia Mazzieri, Valentina Bivona, il regista Neri Parenti e ancora, Fabrizio Lopresti di "Sensualità a Corte", Giacomo Triglia, regista di videoclip celebri (Serena Brancale, Jovanotti, Eros Ramazzotti, il docufilm su Brunori SAS), ancora, lo scrittore Enzo Romeo, i registi Giuseppe Piccioni, Luca Guardabascio, Mara Fondacaro.

Un appuntamento molto speciale sarà l’incontro tra due Festival. Arrivati già al terzo anno di partnership, il LIFF incontra il Trame Festival, il primo evento culturale in Italia dedicato ai libri sulle mafie. Il 17 Luglio l’incontro con Nuccio Iovine (Presidente della Fondazione Trame ETS), Arcangelo Badolati (Giornalista e Scrittore) e Francesco Cefalà (Direttore Generale della Fondazione Trame).

Durante le giornate della kermesse, ci saranno le Masterclass di recitazione con l'attore Fabrizio Lopresti: cinque fasi, tre sessioni e un cortometraggio finale guida i partecipanti dentro il processo cinematografico.

Il manifesto del LIFF è stato creato dall’artista catanzarese Martina Sereno che ha raffigurato la sirena Ligeia. Questo fa capire come il Festival tiene conto anche delle radici storiche in cui è nato e sta crescendo sempre di più.

I premi sono stati realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato, imprenditore, artigiano e gioielliere italiano. Le sue creazioni, apprezzate anche a livello internazionale, coniugano tradizione orafa e ricerca artistica.