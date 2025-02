Rievocazioni, duelli, laboratori e visite guidate per un'intera giornata dedicata alla magia del passato: l’appuntamento è per domenica 2 marzo

Domenica 2 marzo, Le Castella ospiterà una giornata interamente dedicata al Medioevo, con attività per tutte le età e mostre didattiche che trasporteranno i visitatori in un'epoca affascinante. L'evento, organizzato da Itineraria Bruttii onlus in collaborazione con le associazioni Emergenti Visioni e Cavalieri de li Terre Tarantine, è completamente gratuito.

La giornata inizierà alle 11:00 e proseguirà per tutto il giorno, offrendo un ricco programma di iniziative. Alle 11:40 si terrà la suggestiva cerimonia di investitura di un cavaliere, seguita da spettacolari combattimenti storici scenografici. I visitatori potranno anche partecipare a una visita guidata del Castello e assistere a dimostrazioni di armeggio e utilizzo di armi e armature dal XIII al XVI secolo.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15:00, spazio ai laboratori didattici di archeologia sperimentale, all'esposizione di armi e armature medievali dei Cavalieri delle Terre Tarantine e alla rappresentazione della storia di Uluc Alì (Uccialì), un giovane di Le Castella rapito dai turchi e divenuto un ammiraglio ottomano. Un'occasione unica per immergersi nella storia e nella cultura medievale, adatta a grandi e piccini.