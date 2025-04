Fervono i preparativi per l’evento in programma a giugno. Il tema di quest’anno sarà l’amicizia, che rappresenta il potere dell’animo umano di superare distanze, tempo e differenze

A Taurianova si respira già magia. L’attesa cresce e i preparativi fervono, mentre l’intera comunità si prepara a vivere uno degli eventi più emozionanti dell’anno: l’Infiorata di Taurianova 2025, in programma dal 6 all’8 giugno.

L'Infiorata di Taurianova 2025 si prospetta come un evento straordinario, che avrà la forza di intrecciare arte, emozione e collettività. Il tema di quest’anno sarà l’amicizia, intesa come filo conduttore fra bellezza, modernità, passione, socialità e tappeti floreali, ma andrà a rappresentare anche il potere dell’animo umano di superare distanze, tempo e differenze.

Dal 6 all'8 giugno, le strade di Taurianova si trasformeranno in una meravigliosa galleria d’arte a cielo aperto, dove ogni petalo e ogni colore racconteranno storie di connessione e solidarietà.

Arte floreale, cinema e letteratura si fonderanno in un percorso inedito e suggestivo, dando vita a un racconto corale che parlerà al cuore di ogni visitatore. Sarà un’esperienza da vivere intensamente, passo dopo passo, lungo percorsi che decanteranno la passione e la vitalità di questa manifestazione.

La città di Taurianova, con la sua energia contagiosa e il suo spirito accogliente, si sta già preparando a diventare un palcoscenico di cultura e partecipazione. Infatti, oltre ai tappeti floreali, numerosi eventi collaterali coinvolgeranno gli ospiti, creando un’atmosfera di entusiasmo e bellezza.

L’Infiorata di Taurianova 2025 non sarà solo un evento da guardare, ma un’esperienza da vivere con il cuore, un viaggio che promette di emozionare e sorprendere.

«In questa 7ª edizione abbiamo voluto esaltare il valore universale dell’amicizia celebrato e rappresentato in molteplici forme attraverso le epoche. Dai tempi antichi fino ai giorni nostri, il tema dell'amicizia ha affascinato artisti, scrittori e cineasti, diventando un pilastro fondamentale nelle espressioni culturali di tutto il mondo. Ma soprattutto attraverso l’Infiorata, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, vogliamo definire il valore dell’amicizia come l’unico antidoto ai venti di guerra che soffiano pericolosamente in ogni parte del mondo».

Queste le motivazioni che hanno ispirato il presidente ff Pier Luigi Melara e il responsabile organizzativo dell’infiorata Nello Stranges a scegliere il tema dell’amicizia, per la 7ª edizione dell’Infiorata di Taurianova 2025.