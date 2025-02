L’evento vuole ricordare il condottiero che, nella seconda metà del XV secolo per oltre 25 anni, impedì agli ottomani di occupare l’Albania e invadere l’Europa

La Pro loco Arbëria di Lungro apre il 2025 il suo evento di punta: la celebrazione dell’eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Skanderbeg. La manifestazione rievocativa “Skanderbeku Prindi i Arbërisë” – si legge in una nota stampa - si terrà sabato 1 marzo alle ore 15:00. La Pro Loco Arbëria, guidata da Rosina Carbone, rende omaggio al padre di tutti gli arbëreshe con una manifestazione che ne ricorda le gesta in uno spettacolo itinerante che porterà lo spettatore ad immergersi in una realtà immaginifica.

“Skanderbeku Prindi i Arbërisë” si svolge con il patrocinio del Comune di Lungro e il finanziamento della Regione Calabria (risorse Pac 2014/2020 - Az. 6.8.3. – Avviso Attività Culturali 2023). La rievocazione “Skanderbeku Prindi i Arbërisë” è stata inclusa nel progetto “Mappatura delle rievocazioni storiche”, ideato e condotto dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (IcpI) del Ministero della Cultura.

«“Skanderbeku Prindi i Arbërisë” – prosegue il comunicato - riprende una tradizione nata negli anni 60 e che aveva l’intento di infervorare e ricordare le radici storiche di una minoranza etnico-linguistica tutt’oggi viva e in un momento dell’anno nel quale Lungro accoglie i suoi ospiti e i figli che tornano a festeggiare, creando un eco in tutti i paesi arbëreshë e nell’intera Albania.

La manifestazione, ricca di canti e balli della tradizione albanese, lungrese e degli altri paesi arbëreshe sparsi nel territorio nazionale, toccherà diverse piazze e vie del centro storico di Lungro, collocando in ognuna di esse delle scene che daranno ai visitatori degli spunti suggestivi. Una sceneggiatura che rievoca a grandi linee le gesta di Skanderbeg ma che soprattutto vuole indicare la fusione e la continuità nel presente. “Skanderbeku Prindi i Arbërisë” vuole ricordare la resistenza del popolo albanese alle scorribande turche e celebrare il condottiero di quell’esercito che, nella seconda metà del XV secolo per oltre 25 anni, impedì agli ottomani di occupare l’Albania e invadere l’Europa». Scene di guerra, dettagli della vita di Giorgio Castriota Skanderbeg, arricchiti da canti e balli che si fondono con una scenografia naturale unica che è quella dei luoghi simbolo di Lungro, fanno di “Skanderbeku Prindi i Arbërisë” un evento unico nel suo genere e per il territorio.