Continua il viaggio culturale di “Libri in Comune”, la rassegna promossa dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso per valorizzare la lettura come esperienza collettiva e diffusa. Il prossimo incontro vedrà protagonisti Francesco e Silio Bozzi, autori del libro “Stupor Mundi- Un ritorno in Sicilia”, pubblicato da Solferino, in programma per martedì 27 maggio alle ore 18,00 presso la Free Library del Bar Glorya, in Via Misasi 81. Il libro, arricchito dalla prefazione di Pietrangelo Buttafuoco, è molto più di un semplice racconto di viaggio: è un ritorno alle origini, una ricognizione personale e affettiva nel cuore della Sicilia.

Attraverso parole evocative e sguardi complementari, padre e figlio costruiscono un mosaico narrativo che fonde storia, identità e bellezza, omaggiando quella “terra di mezzo” sospesa tra memoria e modernità. Il titolo “Stupor Mundi” evoca l’eredità di Federico II di Svevia e diventa chiave di lettura di una Sicilia meravigliosa, sfuggente e universale. A rendere ancora più speciale l’evento è la location: il Free Library del Bar Glorya, un luogo informale e accogliente che incarna l’idea di cultura diffusa e accessibile. Una biblioteca libera e conviviale, dove libri e parole si intrecciano con il quotidiano, rompendo le barriere tra chi scrive e chi legge. Portare la letteratura fuori dai luoghi istituzionali, dentro spazi di incontro reale, è uno degli obiettivi della rassegna.

Aprirà l’incontro il sindaco Franz Caruso, seguito da un dialogo con gli autori condotto da Antonietta Cozza, consigliera comunale delegata alla Cultura, e dalla scrittrice Assunta Morrone. Le letture di alcuni brani saranno a cura di Veronica Longo Ferriolo, presidente dell’associazione culturale “Erranze Letterarie”.

Sempre, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Il Maggio dei libri, il Comune di Cosenza rinnova il suo impegno nella promozione della cultura e della lettura attraverso una preziosa collaborazione con la Dimora Storica della Giostra Vecchia, sede dell’associazione culturale “La Giostra aps”. Venerdì 30 maggio alle ore 18.30, presso Palazzo Grisolia, si terrà la presentazione del libro “Segreto” di Massimo Cerulo, sociologo e docente universitario, pubblicato da il Mulino. L’evento si inserisce all’interno del ciclo “Cenacolo dell’Arte e della Cultura”, promosso da “La Giostra aps”, e rappresenta un momento di riflessione e scambio sul ruolo che il “segreto” gioca nelle dinamiche sociali contemporanee. “Segreto” non è un semplice saggio sociologico, ma un viaggio nel mondo delle verità taciute, delle informazioni trattenute, dei silenzi che parlano. Massimo Cerulo esplora, con uno sguardo lucido e coinvolgente, il significato sociale del segreto, la sua funzione nei rapporti umani, nelle istituzioni, nei media e nelle relazioni digitali. Il libro interroga i lettori su come il tenere nascosto qualcosa possa diventare una forma di potere, di protezione o di identità.

Dialogheranno con l’autore: Antonietta Cozza, Delegata alla Cultura del Comune di Cosenza, il giornalista Franco Laratta, direttore dell’emittente LaC. La Dimora Storica della Giostra Vecchia non è solo una cornice suggestiva, ma un centro pulsante di iniziative culturali che valorizzano il patrimonio immateriale della città. Il Comune di Cosenza riconosce e sostiene il ruolo attivo dell’associazione “La Giostra aps”, confermando un’alleanza fondata sulla condivisione di valori come la partecipazione, la bellezza, la memoria e la crescita collettiva. L’evento si concluderà con un momento conviviale.