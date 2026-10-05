Si è conclusa tra grandi consensi, numeri record di presenze e un forte entusiasmo la decima edizione del Festival del Design, organizzato da Officine AD. Una kermesse che ha trasformato il Complesso Monumentale del San Giovanni in un punto di riferimento nazionale per il dialogo tra artigianato, aziende e progettazione

Un clima di festa autentico, fatto di sorrisi, incontri-confronti e una straordinaria partecipazione di pubblico: sono tra gli elementi che hanno caratterizzato la decima edizione di Materia – Festival del Design, la manifestazione ideata e organizzata da OFFICINE AD degli architetti Domenico Garofalo e Giuseppe Anania. Ospitata nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro, la X edizione si è confermata un appuntamento imperdibile, capace di registrare grandissima attenzione da parte di professionisti, aziende del settore, studenti. rappresentanti delle istituzioni, appassionati ed anche semplici curiosi.

Quattro intense giornate durante le quali il festival ha saputo animare il cuore del Mediterraneo con un cantiere diffuso di creatività, cultura e innovazione.

Grandi apprezzamenti hanno riscosso i momenti di approfondimento e confronto che hanno scandito il fine settimana: dagli Aperitalk e Dinner Talk che hanno visto alternarsi volti e realtà importanti legati sotto diversi profili al mondo del design, come lo Studio Martinelli Venezia, Paolo Casicci, Roberto Davanzo, Antonio Aricò. Chiusura emozionante con l'architetto Antonio Iraci. Quest'ultimo ha saputo incantare la platea con una riflessione profonda sul valore di un’architettura che sa ascoltare, fondata sulla sottrazione, sulla memoria e sulla poesia dei luoghi e ha ringraziato Materia per il modo di narrare il design mediterraneo.

Forte attenzione è stata rivolta anche alle nuove generazioni, con i percorsi immersivi e guidati dedicati agli studenti, e alla valorizzazione dei materiali e delle eccellenze territoriali grazie alle experience curate dalle aziende partner (Massimo Sirelli con “La mia Calabria è bellissima”, Guglielmo, Bencivenni, Silpa, Turco L'Arredamento, GR Arredamenti, Refine Art, Stiltenda, Wood, Cotto Cusimano, CMCA, Cosfer, Le Mani, Grano Gioielleria, Foggetti Cristalli, Ambienti-Interior Outdoor Design, Fontana Costruzioni, Fontana Centro Edile, Gaia Giardini).



La rinnovata sinergia con Confartigianato Calabria ha permesso di far conoscere personaggi come il liutaio Vincenzo Piazzetta e interessanti progetti, come quelli portati avanti da Fabbridea, Menniti & Mercuri e Petrolo Labor. «Siamo profondamente orgogliosi e emozionati – affermano Domenico Garofalo e Giuseppe Anania – per i riscontri straordinari e l'affetto con cui il pubblico ha accolto questa X edizione di Materia. Vedere e vivere questo entusiasmo ci conferma che la nostra visione era giusta: finalmente si parla di design al Sud, e la Calabria viene oggi vista e percepita non più come periferia, ma come un vivace punto di riferimento in cui far incontrare artigiani, aziende e designer. Una terra che sa essere incredibilmente stimolante, attraente e generosa di un presente che sa far incontrare passato e futuro».

Il successo di Materia 10 è il frutto di una rete sinergica che ha visto il sostegno della Regione Calabria (Fondi POC 2014/2020 Azione 6.8.3 – Settore 2 del Dipartimento Turismo, Cultura e Marketing Territoriale, nell’ambito degli interventi "Calabria Straordinaria" - Avviso Pubblico "Eventi Straordinari: la Calabria che incanta") e la preziosa collaborazione dei partner istituzionali e strategici: Confartigianato Calabria, Comune di Catanzaro, Ordini degli Architetti di Catanzaro, Crotone, Cosenza e Reggio Calabria, Diges – Università Magna Græcia di Catanzaro. In collaborazione con: Di Beat, Redbull e Associazione Matteo ha vinto.

L'appuntamento con la cultura del progetto e il binomio tradizione-innovazione in Calabria è già rinnovato per il futuro.