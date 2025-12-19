Monterosso Calabro si prepara a vivere una serata di grande suggestione musicale e spirituale con la IX Edizione del Concerto di Natale “Gaudete”, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle ore 18.30 presso il Teatro Comunale. L’evento è promosso dall’Associazione Familia De Rubro Monte, da anni impegnata nella valorizzazione della cultura, della musica e delle tradizioni del territorio, e rappresenta ormai un appuntamento fisso e molto atteso nel calendario natalizio della comunità monterossina.



Protagonista della serata sarà il Coro Polifonico Maria SS. del Soccorso, che proporrà un raffinato percorso musicale ispirato al tema della gioia, racchiuso nel titolo stesso del concerto: Gaudete, “Rallegratevi”. Un invito antico e sempre attuale, che attraverso la polifonia e il canto corale conduce il pubblico nel cuore del mistero del Natale. Il concerto offrirà un repertorio di grande intensità espressiva, capace di fondere tradizione e spiritualità, in un dialogo armonico tra le voci che diventa simbolo di comunità, condivisione e speranza. La musica, in questo contesto, si fa linguaggio universale, capace di unire e di parlare direttamente all’animo di ciascun ascoltatore.



Giunta alla nona edizione, la rassegna natalizia dell’Associazione Familia De Rubro Monte si conferma come un’iniziativa culturale di alto profilo, che negli anni ha ospitato cori, ensemble e musicisti di valore, contribuendo a rendere il Natale un tempo non solo di festa, ma anche di riflessione e di bellezza condivisa. Il Concerto di Natale “Gaudete” si inserisce così nel solco di una tradizione consolidata, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un momento di autentica emozione, in cui la musica diventa strumento di pace, accoglienza e gioia.