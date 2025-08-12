Installazioni, performance, tavoli di co-design e proiezioni che mettono insieme l’eredità tipografica, libraria e tessile con le più recenti sperimentazioni digitali e computazionali. Ecco il programma

Non solo sagre e concerti, l’offerta culturale dell’estate calabrese si arricchisce di un interessante tassello che vede protagonista la Rete dei musei aziendali della Calabria con la collaborazione dei Gal e il sostegno della Regione Calabria e dell’assessorato all’Agricoltura.

All’interno del ricco cartellone uno spazio significativo è occupato dal Museo e Parco d’arte contemporanea Rubbettino “Carta” che, in sinergia con il Lanificio Leo, offriranno a Soveria Mannelli una serie di iniziative che mettono insieme arte, riflessione, musica e “prove tecniche di futuro”. Il tema, “Creazione e Computazione nei Musei d’Impresa”, vedrà i due musei d’impresa – Carta e Leo – ospitare installazioni, performance, tavoli di co-design e proiezioni che mettono in dialogo l’eredità tipografica, libraria e tessile con le più recenti sperimentazioni digitali e computazionali.

Gli appuntamenti principali al Museo “Carta” includono:

20 agosto – dalle 18.00: Radici-Rotte. Che codice sei?, evento di networking a cura di Tania Cerquiglini e Antonio Iaconesso; a seguire l’installazione Metagoon: Water Communities Across the Adriatic and Pacific di Matteo Stocco e Matteo Primiterra con sonorizzazione live dei Macedonia Sintetica, e concerto del gruppo alle 22.00.

21 agosto – 10.00-18.00: Mutazioni, tavolo di co-design aperto al pubblico sul ruolo del design computazionale nella stampa tipografica e nel packaging, con la partecipazione di esperti e designer internazionali tra i quali ricordiamo Pierluigi Sacco, economista, specializzato in economia della cultura, sviluppo territoriale, industria creativa e politiche culturali e il matematico Unical Pietro Pantano, insieme a Rossana Carullo, Arrigo Bertacchini, Tania Leone, Francesco Falcone, Melani De Luca, Gianluca Monaco e Tania Cerquiglini.

21 agosto – ore 21.00: Videoproiezione L’acqua, la insegna la sete, a cura di Fonte&Poe, curatori della prima serie di installazioni artistiche del parco Carta con opere di Elisa Strinna, Rachele Maistrello (delle quali sono già presenti due opere all’interno del parco), Elena Bellantoni e altri artisti.

22 agosto – ore 18.30: Presentazione dei risultati del progetto Mutazioni, con interventi di istituzioni, progettisti e rappresentanti del mondo imprenditoriale come Gianluca Gallo, Franco Esposito, Natale Carvello, Maria Antonietta Sacco, Michele Chiodo e Florindo Rubbettino.

Con questo programma, il Museo e Parco d’Arte Contemporanea “Carta” conferma la propria vocazione a essere non solo custode di una storia produttiva unica, ma anche laboratorio aperto alle contaminazioni creative e alle sfide tecnologiche del presente. Un’occasione per vivere Soveria Mannelli come crocevia di idee, arte e innovazione, e per scoprire come il patrimonio industriale possa diventare fonte inesauribile di futuro.