Un weekend all'insegna della musica, della neve e della comicità. La Calabria è pronta ad attraversare un fine settimana ricco di appuntamenti ed eventi. Le cinque province calabresi non intendono mollare la presa dal divertimento a cui il periodo natalizio ci aveva ormai abituato. Cosa fare e dove andare nei prossimi giorni. Ecco alcuni suggerimenti.

Andrea Bacchetti a Catanzaro e Lamezia Terme

Doppio appuntamento nella provincia di Catanzaro, in esclusiva per AMA Calabria, con uno dei più significativi pianisti ed interpreti italiani a livello internazionale. Numerose le sue esibizioni nei festival di tutto il mondo, tra questi: il Lucerne Festival Strings, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Festival internazionale di musica da camera di Cervo, il Piano aux Jacobins di Tolosa, il Pacific Music Festival di Sapporo, il Festival pianistico internazionale "Arturo Benedetti Michelangeli" di Brescia e Bergamo e molti altri.

Il volto dell'artista è inoltre legato a diverse trasmissioni televisive condotte da Piero Chiambretti. Il pianista si esibirà venerdì 12 gennaio alle ore 18 nei locali Palazzo De Nobili a Catanzaro e domenica 14 gennaio alle 18 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Rino Gaetano Band a Lamezia Terme

Nell'ambito della rassegna musico-culturale “Note di stelle”, organizzata dall’associazione “Panorami in musica", la Rino Gaetano Band si esibirà venerdì 12 gennaio alle 20.30 al teatro Grandinetti di Lamezia Terme con un omaggio all'indimenticato artista calabrese. L’evento, intitolato “Berta, Mariù e le altre”, racconterà il rapporto del cantautore con il mondo femminile. Un'occasione per ripercorrere le canzoni che hanno reso celebre Rino Gaetano nel mondo con il suo stile tagliente e unico. Un appuntamento da vivere fino in fondo grazie alla tribute band ufficiale fondata nel 1999 dalla sorella Anna Gaetano.

Family fest a Corigliano Rossano

In occasione del Family fest in programma a Corigliano Rossano, nel Cosentino, andrà in scena sabato 13 gennaio, alle ore 17, in contrada Piragineti, nella chiesa San Pio X, lo spettacolo per famiglie "L'Abete" tratto da una fiaba di Hans Christian Andersen, con Marisa Casciaro e Giada Claudia Grandinetti. L'iniziativa, oltre a divertire e coinvolgere grandi e piccini, darà vita a delle preziose riflessioni sul rispetto dei boschi, dell'ambiente e sull'importanza di imparare a gioire delle piccole cose.

Ciaspolata a Camigliatello Silano

È tempo di avventurarsi nella riserva del Tasso. A Camigliatello Silano tutto è pronto per una indimenticabile ciaspolata nella Foresta incantata da vivere tra le bellezze naturalistiche di un territorio che non smette mai di stupire. Sarà una simpatica occasione per muoversi lungo un sentiero che si snoda tra abeti, pini e faggi costeggiando anche alcuni rigagnoli d'acqua. Appuntamento sabato 13 gennaio alle 9.30 nei pressi degli impianti da sci di Camigliatello.

Ciaspolata al crepuscolo a Montescuro

La vetta di Montescuro, nel Cosentino, offre un panorama privilegiato. A quelle altezze è possibile godere di una vista mozzafiato sul lago Cecita. A rendere il tutto ancora più suggestivo si inseriscono le ricchezze naturali della Sila. Sabato 13 gennaio, alle 15.30, con partenza presso il valico Montescuro, sarà possibile prendere parte ad una ciaspolata e fare rientro sotto il chiarore delle stelle e delle torce. Un'esperienza da non perdere!

Tutto il mondo è Calabrese a Cassano all'Ionio

L'istrionico comico, attore e imitatore Gennaro Calabrese è pronto a portare il suo talento e la sua contagiosa allegria sabato 13 gennaio alle 21 presso il teatro comunale di Cassano all'Ionio in provincia di Cosenza. Lo spettacolo "Tutto il mondo è Calabrese" rientra nella stagione teatrale 2024 promossa dalla città di Cassano.

Le Bal a Cittanova

Nell'ambito della stagione teatrale 2023-2024 "30 Anni insieme….a Teatro" si terrà sabato 12 gennaio alle ore 21, al Teatro Gentile di Cittanova, lo spettacolo di Giancarlo Fares "Le Bal - L'Italia balla dal 1940 al 2001". Un racconto affidato alla musica e agli attori, alla forza comunicativa delle azioni, dei gesti e dei suoni.

I Soldi Spicci - Tutta colpa del poliamore a Rende e Lamezia Terme

I Soldi Spicci con lo spettacolo “Tutta colpa del Poliamore" saranno in scena nella serata di venerdì 12 gennaio al Cinema Garden di Rende. Il duo comico si esibirà inoltre il giorno successivo, sabato 13, al teatro Grandinetti di Lamezia Terme.