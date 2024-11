Musica, eventi enogastronomici, iniziative culturali. Si prospetta un weekend pieno di appuntamenti in Calabria. Numerose sono infatti le occasioni di svago e di divertimento promosse per il fine settimana dal Pollino allo Stretto. Ecco alcuni degli eventi più interessanti.

Aymée Nuviola a Catanzaro

Grande attesa a Catanzaro per Aymée Nuviola che presenterà, in occasione del XXI Festival d’Autunno, in prima mondiale assoluta il suo nuovo progetto “Timbajazz” portando sul palcoscenico un'evoluzione del jazz latino e della musica tradizionale cubana. Appuntamento in programma venerdì 11 ottobre alle 21 al Teatro Politeama. Ad esibirsi sarà l'Aymée Nuviola quintet con Kemuel Roig.

Davis Muccari a San Nicola De Legistis

Torna a San Nicola De Legistis, frazione di Limbadi, nel Vibonese, la sagra del maiale con la sua seconda edizione. La manifestazione, in programma venerdì 11 ottobre, prevede momenti di intrattenimento e un menù a base di carne di maiale e non solo. A chiudere la serata sarà il concerto di Davis Muccari.

Chick Corea - a Spanish Heart a Catanzaro

Appuntamento al Chiostro del San Giovanni di Catanzaro sabato 12 ottobre alle 18 con la prima nazionale "Chick Corea - a Spanish Heart", una nuova opera contemporanea che intende dedicare il giusto tributo a Chick Corea, musicista di fama internazionale, di origine calabrese. Ad esibirsi saranno Fabio Lannino (basso elettrico), Salvatore Bonafede ( pianoforte), Tommaso Lannino (piano “Children songs”), Giuseppe Urso (batteria), Germano Seggio (chitarra), Alessandro Laura (sax), Laura Sfilio (voce e narrazione).

Sagra del Fungo a Camigliatello Silano

Appuntamento a Camigliatello Silano sabato 12 e domenica 13 ottobre con la 55esima edizione della Sagra del fungo. Lungo il corso principale del paese sono previsti spettacoli musicali, incontri, showcooking, artisti di strada e stand enogastonomici.

Zafarana Fest a Tortora

Un evento pensato per celebrare uno dei prodotti tipici più amati del territorio di Tortora: la Zafarana, varietà di peperone locale. Dall'11 al 13 ottobre 2024 nel borgo antico previsti laboratori, degustazioni, momenti conviviali ed iniziative culturali.

Sagra dell'Uva e del Vino di Donnici

Giunge alla sua 42esima edizione la Sagra dell'Uva e del Vino di Donnici, frazione della città di Cosenza. Dall'11 al 13 ottobre previste degustazioni, musica popolare e momenti di intrattenimento. Un'occasione che mira a far conoscere e valorizzare il buon vino locale.

Agricleto - Fiera dell'Agricoltura e dei Prodotti di Eccellenza

Appuntamento a Cleto sabato 12 e domenica 13 ottobre con "Agricleto - Fiera dell'Agricoltura e dei Prodotti di Eccellenza". L'obiettivo dell'evento è quello di valorizzare le eccellenze agricole e i prodotti tipici della Calabria. Previsti stand enogastronomici, degustazioni di olio, formaggio e miele, spettacoli, balli tradizionali, dibattiti, incontri, laboratori ed una speciale fattoria didattica. In programma alle ore 21, nel centro storico del borgo, il concerto di Davis Muccari.

Cecè Barretta a Marano Marchesato

Concerto di Cecè Barretta a Marano Marchesato, in provincia di Cosenza , sabato 12 ottobre alle ore 21 in piazza Conforti. Il cantante si esibirà nell'ambito dell'evento "Festival d'Autunno".

"Padel in rosa" a Locri

Prenderà il via domenica 13 ottobre alle 19 a Locri la terza edizione del “Padel in rosa” a sostegno del progetto NOLE per la riqualificazione del reparto di oncologia dell’ospedale civile di Locri e dedicato alla lotta contro il tumore al seno. L’evento sportivo, promosso dall’associazione “Angela Serra –sezione Locride” e dalla città di Locri e che vedrà al centro un torneo di padel a coppie miste, sarà arricchito da momenti di danza, animazione, attività per bambini, arte e musica.

Sagra dei funghi a Gambarie

Giunge alla sua 33esima edizione la sagra dei funghi a Gambarie di Aspromonte, nel Reggino. La manifestazione prenderà il via alle 9.30 di domenica 13 ottobre. Previsti stand espositivi, degustazioni, mostre, animazioni, intrattenimento musicale.

Duo Michele Giovinazzo - Tetyana a Reggio Calabria

Appuntamento con il concerto del duo composto da Michele Giovinazzo (clarinetto) e Tetyana Belekanych (pianoforte) domenica 13 ottobre alle 18 presso l'Accademia Flautistica di Reggio Calabria.

Trio Zenit 2000 a Cosenza

Si esibirà domenica 13 ottobre alle 19 presso l'Enoteca regionale della Provincia di Cosenza il Trio Zenit composto da Massimo Testa (violino), Cristiano Della Corte (violoncello), Vincenzo Caiafa (chitarra). Un appuntamento organizzato dall’Associazione Musicale Maurizio Quintieri.

Mimmo Cavallaro a Villaggio Mancuso di Taverna

Il celebre cantautore calabrease Mimmo Cavallaro sarà in concerto domenica 13 ottobre alle 21 presso "Il Giardino delle Fate" di Villaggio Mancuso nel comune di Taverna, in provincia di Catanzaro. L'interprete di musica popolare si esibirà nell'ambito della Festa della salsiccia e della patata.

Festa del Fungo a Serra San Bruno

Si terrà nei weekend del 12 e 13 ottobre e del 19 e 20 ottobre la Festa del Fungo a Serra San Bruno, nel Vibonese. Un'occasione pensata per scoprire i sapori autentici del territorio. Previsti cooking show, stand gastronomici e mercati agricoli. Ma anche mostre fotografiche, musica tradizionale e talk show. Giorno 12 alle ore 18 musica dal vivo con il concerto dei Parafoné. Il giorno seguente a esibirsi sarà la WizDom Drum Band.